高齡糖尿病患突發低血糖險暈倒 醫師提15/15法則救急





【NOW健康 楊芷晴／台中報導】75歲許姓老翁罹患第二型糖尿病多年，近半年常出現心悸、手抖、冒冷汗等症狀，有時候視線模糊、頭暈，甚至差點暈倒，經陪同就醫檢查後才發現竟是低血糖作祟，除建議飲食運動及藥物調整及使用密切監測血糖外，也提醒一旦發生低血糖症狀，可採用「15/15」法則應急。



高齡糖尿病患常同時合併多項低血糖風險 連續血糖監測助監控



亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師張晶雅表示，許多長期與糖尿病共處的長者，常把「血糖太高」視為唯一敵人，卻忽略「血糖過低」其實隱藏更大危機，以上述阿公為例，過去就曾因夜裡視線模糊與虛弱差點跌倒，家人原以為只是疲勞，其實正是低血糖惹的禍，若沒有即時處理，未來恐怕會衍生更嚴重意外。

張晶雅醫師指出，許多高齡糖尿病患者同時具有多項低血糖的高風險因素，例如腎功能下降、需要使用胰島素、合併多重慢性疾病及多重用藥等，這些狀況會讓體內代謝藥物的能力下降，使胰島素或部分降血糖藥物的作用時間延長，血糖容易下降得過快或過低，如果再加上飲食不規律、運動過量，或偶爾忘記補充點心，低血糖就可能在日常生活中隨時發生，成為高齡糖友常見卻容易被忽略的健康危機。



所幸經調整飲食、運動計畫與控制藥物劑量，總算讓血糖終於回穩，醫師也建議阿公使用「連續血糖監測儀」（CGM）追蹤血糖數據，終於讓阿公重新找回外出的自信，笑說：「他笑說現在出門散步、買東西都踏實多了，再也不用擔心突然不舒服！」



血糖低於70mg/dL身體會發出警訊 掌握15/15法則應急處理



張晶雅醫師提醒，當血糖降到70mg/dL以下，身體就會發出警訊，包括心悸、冒汗、強烈飢餓感、頭暈、發抖甚至無力感，若血糖持續下降，可能導致語無倫次、意識混亂或昏迷，對高齡者更可能造成跌倒、骨折與住院風險。



張晶雅醫師建議，一旦低血糖發生，務必記住簡單又有效的「15/15法則」，立即補充 15克快速吸收的碳水化合物，如三、四顆葡萄糖錠、一小杯果汁或一湯匙砂糖、蜂蜜，15分鐘後再次測量血糖，若仍低於70mg/dL，就再補充一次，當血糖稍微回升後，再吃一份含碳水化合物與蛋白質的小點心，像是全麥餅乾配起司，避免血糖再度下降。



張晶雅醫師也呼籲糖友務必規律用餐，不要空腹過久，避免因長時間未進食而突然掉入低血糖，每餐的碳水化合物、蛋白質與脂肪要均衡攝取，長者外出時更應隨身攜帶糖果或葡萄糖錠，以備不時之需，若於傍晚運動，睡前可適當加點心並依醫師指示調整夜間胰島素劑量，將可更安心維持日常生活品質，也能大幅降低緊急送醫的風險。



# 首圖來源／亞洲大學附屬醫院提供



