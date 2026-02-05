高齡翁推助行器徘徊街頭 暖警即時伸援「守護長者安全」

高齡翁街頭迷途，暖警與民眾接力護送返家。（圖／記者澄石翻攝）

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市西區日前出現一幕暖心警民合作的畫面。一名高齡老翁推著助行器在街頭徘徊，神情疲憊、方向感混亂，所幸熱心民眾與警方及時伸出援手，順利協助長者平安返家，化解一場可能發生的危機。

臺中市政府警察局第一分局民權派出所表示，日前接獲民眾報案指出，西區五權路某商家前有一名老翁疑似迷途，在路旁來回徘徊，需要協助。警員王俊奇獲報後立即趕赴現場了解情況。

警方到場時發現，熱心店家與民眾已先行安置老翁坐在騎樓休息，並貼心提供熱水飲用，避免其體力不支。民眾原本打算自掏腰包替老翁叫計程車返家，但因老翁無法清楚說明住處位置，只得改為報警請求專業協助。

廣告 廣告

經警方耐心關懷詢問，確認林姓老翁（26年次）當天外出散步後便迷失方向，對住家位置與返家路線皆無法表達清楚，疑似出現失智徵象。員警先行安撫其情緒，透過聊天減輕不安，同時細心檢視隨身物品，所幸在其身上發現身分證件。警方立即透過系統查詢資料，順利確認老翁住處位於臺灣大道一帶，距離現場約800公尺。

為確保長者安全，王員隨即通報同仁侯世宏駕駛巡邏車到場支援，兩人合力將老翁平安護送返家。當家屬開門見到警方攙扶父親返家時，終於放下心中大石，頻頻向員警致謝。家屬透露，老翁近期記憶力明顯退化，偶有外出迷途情形，此次幸虧遇到熱心民眾與細心警方，才未發生危險。

中市警一分局表示，隨著高齡化社會來臨，失智長者走失案件逐年增加，呼籲家中若有高齡或疑似失智長者，可讓其配戴寫有姓名與聯絡方式的識別證、手環或防走失配件，以利第一時間聯繫家屬、縮短協尋時間。

警方也提醒民眾，若在街頭發現疑似迷途長者，可先協助其至安全處休息並立即通報警方處理。年節將近，警方持續執行重要節日安全維護工作，24小時守護市民安全，期盼透過警民合作，為長者打造更安心的生活環境，讓溫暖與關懷在城市中持續傳遞。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！