高齡翁散步迷途徘徊巷口 中正二警迅速尋獲助返家

【警政時報 張泓笙／臺北報導】秋意漸濃、天氣轉涼，臺北市政府警察局中正第二分局思源街派出所警員林諺棠、吳征衛日前執行巡邏勤務時，接獲熱心民眾報案，稱一名滿頭白髮、身形瘦小的高齡翁在羅斯福路四段24巷口徘徊許久，疑似迷失方向，亟需警方協助。

思源所警員吳征衛（左一）、警員林諺棠（左二）助老翁平安返家。（圖／記者 張泓笙翻攝）

員警接獲通報後立即趕往現場關心狀況。經了解，老翁身上未攜帶任何身分證件，衣著亦相當單薄，所幸仍能說出姓名及出生日期。警方透過系統比對，確認郭姓老翁已近九旬，疑因健忘症狀而在當日上午11時外出散步後迷路不知返家方向。家屬因擔心長輩安危，已向轄區派出所通報失蹤。

廣告 廣告

在熱心民眾與警方的積極協助下，老翁順利被尋獲並平安返家，家屬對警方迅速行動與有效處置表達高度肯定與感謝。

中正第二分局提醒，家中若有失智或記憶退化的長輩，建議配戴愛心手環，或在衣物上標示姓名及緊急聯絡電話，以便員警能在第一時間辨識身分並通知家屬。如遇緊急狀況或需要警方協助，民眾可立即撥打110或就近向派出所求助。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光