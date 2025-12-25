高齡翁騎車被抓包忘換照…慘吃1.2萬罰單！法官揪「關鍵疏漏」撤單免罰

記者陳弘逸／台北報導

台北75歲黃姓老翁今年因騎車上路未打方向燈，被警方攔查，還發現他駕駛執照已被註銷，並依法開罰1.2萬元罰鍰，並扣繳駕照。事後黃姓老翁不服氣，提起行政訴訟，法官查出，他先前規違規記點，觸發高齡駕照換發，雖已繳納罰款，監理所卻未依程序就逕行銷駕駛執照，顯然不具註銷駕駛執照的效力，因此這次違規處分裁罰，於法有違，因此，撤銷罰鍰。

判決指出，黃姓老翁今年6月25日上午11時8分，騎車在台北市鬧區，被警方查出「駕駛執照業經註銷仍駕駛機車」的違規，並依道路交通管理處罰條例開罰1.2萬元罰鍰，並扣繳駕照。

黃姓老翁收到罰單後，認為因為高齡未適時換照，期間未騎乘機車，當天因急事，急著外出，被查獲未打方向燈違規，此案才揭露，對裁罰不服，因此，提起行政訴訟。

經查，黃姓老翁因年滿75歲，2020年8月17日因違反道交條例遭違規記點，台北市區監理所寄發換照通知，但他未依規定於期限內辦理換照；便依據先前違規記點，在未開立裁決書的情況下，做出撤銷駕照處分。

綜合相關證據，法官認為，台北市區監理所基於尚未生效的違規記點，就通知黃姓老翁辦理換照，再以未依限換照為由，逕行公告後註銷駕駛執照，都是基於不具效力的違規記點，顯然並不適法，因此，不具註銷駕駛執照的效力。

然而，台北市區監理所因先前的程序錯誤，造成黃姓老翁這次違規，被依「駕駛執照業經註銷仍駕駛機車」違規行為開罰，因此，認定原處分裁罰，於法有違，因此，撤銷罰鍰。

