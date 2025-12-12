高齡老翁不支路倒 員警熱心協助返家

圖說：基隆市第二分局和一路派出所警員許文明、陳雅各。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市第二分局和一路派出所於11日上午接獲報案，稱一名老翁倒臥路旁，請求警方協助。

警員許文明、陳雅各獲報後，立即前往現場，發現老翁倒臥路旁且口齒不清，只回答得出名字，員警發現老翁其實是居住附近之民眾，經與里長核對身分，確認身分無誤後，隨即協助老翁返家，家人發現老翁平安無事後，感謝員警熱心幫助，並表示老翁其實是要出門買早餐，路上卻體力不支，倒臥路旁，幸好有員警熱心幫助，老翁方能安全返家。

第二分局提醒，家中長輩若要出門，可在長輩手機背面或是口袋放一張聯絡卡片，方便熱心民眾或警方聯絡長輩家人，若家中長輩不幸走失，可向警方報案請求協助。