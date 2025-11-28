高齡者有8.7%仍在做志工 研議提高商業保險年齡限制

（中央社記者曾以寧台北28日電）國內65歲以上高齡人口有8.7%仍在做志工，總數超過39萬人。為讓服務時安全更有保障，衛福部次長呂建德今天表示，已與金管會研議，將商業保險的志工投保年齡提高至80歲。

今年已經85歲的黃玉霞高齡志工，13年來每天風雨無阻，一年365天每天送午、晚兩餐給失能長者，中間除了因為要動關節手術曾經短暫請假，都不曾間斷，不只過年也繼續送餐，連COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，也全副武裝繼續送餐，有著「比外送平台還厲害的志工」的稱號。

她從40多歲開始投入志工行列，曾在大同衛生所協助量血壓、陪診，後又到仁安醫院擔任導覽志工，也曾於馬偕醫院服務。民國100年，她在里長的介紹下得知台北仁濟院送餐計畫，因熟悉在地環境，且助人同時又可以可運動，便主動報名。

雖然已經85歲高齡，黃玉霞仍親自騎車、爬樓梯搬運餐盒，並定期更換駕照照確保安全。送餐過程中，她會主動關懷、通報需求，遇到聖誕節，還戴上聖誕帽，讓長者感受節慶氣氛，展現創意與溫度，充分展現銀髮志工的行動力與生命力。今天在「全國績優志工表揚典禮」上，獲得特殊貢獻獎肯定。

衛生福利部次長呂建德在會中致詞表示，為營造高齡友善志願服務環境，鼓勵各單位以創新思維優化高齡志工服務流程與參與模式，營造友善環境，讓高齡志工安心服務，也呼籲大家相揪一起做志工。

社會邁向超高齡化，呂建德指出，國內65歲以上的志工超過39萬人，佔總高齡人口數447萬人的8.7%。為讓志工們服務時更加安全有保障，也已跟金融監督管理委員會共同研議提高志工投保年齡至80歲的商業保險，共同推展「助人最樂，服務最榮」的友善志願服務環境。

根據推估，國內獨居老人逾70萬人，衛福部明年將擴大獨居老人服務，依獨居老人需求分4級提供服務。呂建德表示，將強化結合現行5182處社區照顧關懷據點以及基層組織志願服務人力，由志工協助關懷訪視、電話問安、送餐等服務，建構支援網絡，即時提供鄰近獨居老人必要之支持與協助。（編輯：張銘坤）1141128