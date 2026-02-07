高齡者開車上路 安全意識與車險保障並重

台灣進入超高齡社會，因認知及反應能力下降，高齡者開車或騎車上路的風險大為增加。除了遵守交通規則之外，請記得投保車險，多添一分保障，讓開車上路的長輩放心、家人也安心。

根據交通部統計，目前70歲以上仍持有駕照者已超過182.6萬人，預估在10年內將突破272萬人。值得注意的是，隨著年齡增加，視力、反應與認知能力也跟著下滑，影響行車安全，因此，近年類似「三峽重大交通事故」、「機車蛇行逆向上國道、銀髮騎士路況多」等重大交通事故，在在反映高齡者開車上路的風險。

不只是開車，高齡者騎車問題也不少。根據道路交通運具統計，機車是台灣交通事故死亡人數占比第一名的交通工具，其中，高齡者的死亡人數及占比連年成長，而台灣在2025年邁入超高齡社會，關於高齡者騎車的風險意識必須更加獲得重視。

2026年起 加強高齡換照者規範

台灣目前並無上限年齡禁止持照的規定，惟超過一定年齡者需配合換照制度與體檢規範，如：75歲以上即必須每3年換照一次，在通過體格檢查及認知功能測驗之後，才能取得新照。但由於高齡駕駛事故頻傳，故2026年即將修法，將換照年齡下修為70歲，且「有事故紀錄者」須完成：安全駕駛實地訓練、危險感知訓練、交通安全教育等課程，才可換發新照。

開車上路前 請確認做好以下五件事

還記得當初考駕照時，在起駛前要檢查儀表板的燈號並口誦出來，確認完畢才能啟動車輛。因此建議高齡者開車上路前，也可如法炮製，一一確認以下事項，以確保當下的身心狀況適合駕駛：

確認1：每年有做定期健康檢查，健康狀況良好，無重大疾病，且當下身體並無不舒服。

確認2：昨天有睡飽嗎？是否有服用安眠藥或讓人嗜睡的藥物？確保當下精神狀況好再開/騎車。

確認3：開車前先開google map了解行車路線及即時路況，以免因為走錯路而慌張、手忙腳亂。

確認4：請事先告知家人行車路線、目的地、預估抵達時間。

確認5：開/騎車中請勿使用手機，如果有緊急來電，務必使用免持聽筒，若用手持方式通話，除汽車駕駛人罰鍰3,000元、機車駕駛人罰鍰1,000元之外，還會危及行車安全。

只有強制險還不夠 加保這些險種才更全面

除了要遵守交通法規與留意自身健康狀況，更應重視車險的完整投保來保護自身駕駛與其他用路人安全。完善的車險不僅能在意外發生時減輕經濟負擔，也為自己與家人帶來安心保障。

建議高齡者開車/騎車上路前可加保以下項目，行車多一分安心

必保險種↓↓

強制險，主要保障對象僅為自己車上的乘客、其車外第三人受傷或身故及失能。但要注意的是，自己車的駕駛本人受傷或身故及失能、及雙方財物損失皆不包含在內；因此建議一定還要加保以下險種：

建議加保↓↓

第三人責任險，保障交通事故中，造成他人(自己車輛以外的人員)受傷或身故及失能，或財物損失，可彌補強制險的理賠缺口。

駕駛人傷害險，由於自己投保的強制險、第三人責任險都沒有包含到自己車的駕駛人，建議可加保駕駛人傷害險，保障駕駛人因交通事故造成的受傷、失能或身故。 超額責任險，當第三人責任險額度不夠理賠時，超額責任險可來協助補強缺口。 乘客體傷責任險，保障自己車上的乘客在行駛中或上下車的安全，當本車駕駛人依法應負賠償責任，且乘客申請理賠時，即可獲得相應賠償。 針對汽車族，建議有預算時，可以加保車體損失險，保障自己車輛損壞維修費用，依保障範圍由大到小，分為甲式、乙式、丙式車體損失險。可以依自身車輛價值或經濟狀況來選擇。

因為汽車險與機車險沒有投保年齡上限，如果家中長輩有定期換照，且仍持續開車或騎車上路，建議家人主動與長輩討論行車風險與相關保障。透過關心與適當的保險規劃，一起守護所愛的家人。

此外，也可以協助長輩透過網路輕鬆投保，不僅資訊透明、操作便利，還能享有保費折扣。24 小時皆可投保，還有機會參加不定期的抽獎活動，保障與好康一次擁有！



