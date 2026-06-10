高齡試管媽孕期驚罹乳癌！ 孕期18周手術最終平安產女

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【NOW健康 楊芷晴／台南報導】一名45歲女士歷經多年努力，終於透過試管嬰兒療程自卵成功懷孕，沒想到在懷孕第5週時，發現右側乳房出現硬塊且迅速變大，經切片檢查後確診為「侵襲性黏液性乳癌（ER+、PR+、HER2-）」，一家人的心情從期待新生命的高峰瞬間跌入谷底。



45歲媽懷孕驚見乳癌上身 醫療團隊跨科保母嬰雙安



由於該名女士屬高齡初產婦，加上胎兒檢查發現單一臍動脈（有生長遲滯風險）問題，若在孕期進行化療，恐增加胎盤功能不全、胎兒生長遲滯甚至早產風險。但癌症若延後治療，又擔心影響母體健康。因此，奇美醫療財團法人奇美醫院生殖醫學科、婦產科、乳房外科、整形外科及麻醉科等多專科團隊共同討論後，考量其罹患的「黏液性乳癌」生長速度較慢、預後相對較佳，決定採取「孕期手術、產後化療」的個人化治療計劃。

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奇美醫療團隊於懷孕第18週順利完成右側乳房全切除及前哨淋巴結切片手術，術後母胎狀況穩定，並在嚴密監測下持續追蹤孕期發展。最終，病人於懷孕第36週平安剖腹產下1,870公克健康女嬰，新生兒健康狀況的標準達7至9分；產後兩週接續化療與荷爾蒙治療。經過兩年追蹤，目前癌症指數正常、無復發跡象，女嬰生長發育也完全符合健康標準。



研究證實排卵刺激不增乳癌風險 孕前先做乳房檢查



隨著晚婚晚育成為現代社會常態，不僅高齡生育比例持續攀升，乳癌也呈現年輕化趨勢，讓許多準備懷孕或接受試管嬰兒、不孕症療程的女性倍感焦慮，甚至出現「打排卵針會不會導致乳癌」的疑慮。



對此，奇美醫療財團法人奇美醫院婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫指出，根據台灣生殖醫學會（TSRM）最新指引及多項國際大型研究已證實，排卵刺激藥物並不會增加侵襲性乳癌的整體發生率，不孕症治療在醫療專業評估下具有良好安全性，民眾無須過度恐慌，應與醫師充分討論適合的療程。



但林毅倫醫師也提醒，隨著乳癌年輕化及高齡生育趨勢重疊，女性在「備孕前」或「進入不孕症療程前」，應主動進行乳房健康檢查。結合跨專科團隊的精準評估，不僅能及早掌握個人健康狀況，也可有效降低孕期才發現癌症的風險與治療困難。透過早期發現與完整規劃，讓女性在安心備孕的同時，也能兼顧自身健康，朝「安全懷孕、安心生產」的目標邁進。



乳癌高居女癌之首！ 高齡備孕值好發期應做孕前篩檢



根據國民健康署112年癌症登記報告，乳癌已高居台灣女性癌症發生率第一位，每年新增超過17,000名病例。林毅倫醫師表示，近年女性生育年齡延後，部分女性在接受不孕症療程時，正好也進入乳癌好發年齡，因此孕前乳房健康檢查的重要性更不容忽視。



林毅倫醫師特別提醒，女性懷孕期間因為體內荷爾蒙劇烈變化，乳房會自然脹大、腫脹，這往往會掩蓋掉早期乳癌的腫塊症狀，導致病灶容易被忽略。如果在懷孕前就能先完成乳房篩檢、確認健康狀態，不僅能大幅降低孕期面臨乳癌診斷與治療的龐大心理壓力，也能減少後續跨科別治療的複雜度，讓準媽媽能更安心地迎接新生命。



40歲以上享公費乳房攝影 40歲以下可選乳房超音波



為建立完善的生育與健康防護網，國民健康署自114年1月1日起便已擴大補助，將「免費乳房X光攝影檢查」的年齡，從過去的45歲擴大下修至40歲至74歲婦女（每兩年補助一次）。林毅倫醫師說明，乳房X光攝影可有效偵測早期微小鈣化點，有助於發現0期乳癌，提高早期治療成功率。



至於40歲以下、正準備懷孕的女性，林毅倫醫師則強烈建議可自費接受乳房超音波檢查，尤其在進入排卵刺激療程前更為重要！雖然乳房超音波對微小鈣化點的敏感度較X光攝影低，但因無輻射、且對年輕女性較緻密的乳腺組織具有良好檢查效果，仍是備孕期不可或缺的輔助診斷工具。



高危險群別輕忽！ 有家族史、未生育者應加強把關



林毅倫醫師進一步提醒，若本身具有乳癌家族史、初經較早、或未曾生育等高危險因子的女性，更應提高警覺，定期接受乳房檢查。林毅倫醫師強調，目前研究已證實排卵刺激藥物與侵襲性乳癌並無直接關聯，求子心切的民眾不必因擔憂致癌風險而排斥不孕症治療，但仍應在療程前與醫師充分討論，並建立完整健康評估與追蹤觀念。



此外，懷孕本身會讓乳房組織產生明顯變化，若能在孕前先確認乳房健康狀況，不僅有助降低孕期面臨乳癌診斷與治療的壓力，也能讓備孕之路更加安心、安全。



林毅倫醫師表示，面對現代社會晚婚晚育的常態，高危險妊娠與備孕保健更需要精準醫學的守護。不孕症治療在科學實證下安全無虞，呼籲備孕女性要善用政府擴大補助的乳篩資源，落實「早期發現、早期治療」。現代醫療具備強大的跨學科專科團隊，奇美醫院亦結合「健康臺灣深耕計畫」精神，深化婦幼健康、癌症預防與精準醫療照護。從生殖醫學科、產科到乳房外科與麻醉科，以病人為中心推動跨專科合作，提供最堅強的技術支援。孕前多花一分心，產時少擔一分險，安心確認乳房健康後再迎接「好孕」，才是對自己與寶寶最全方位的守護。



# 首圖來源／奇美醫療財團法人奇美醫院提供



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