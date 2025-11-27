高齡路口驚魂！阿公載妻迴轉 被阿嬤直行撞翻

（記者許皓庭／嘉義報導）嘉義縣水上鄉台1線前（25）日下午發生一起汽機車碰撞事故，一對77歲、78歲的高齡夫妻騎機車準備迴轉時，遭直行自小客車撞上，機車倒地後還被推行一段距離。嘉義縣消防局接獲通報後迅速派員到場，兩名傷者雖有肢體疼痛，但皆意識清楚，後續送往嘉義榮民醫院治療，無生命危險。

根據消防人員現場了解，事故地點位於水上鄉龍德村十一指厝附近，事發時間為下午3時48分。當時兩車皆往台1線南向行駛，騎乘機車的阿公載著阿嬤打算進行迴轉動作，但後方來車疑似未注意車前狀況，就在轉向時與直行自小客車發生碰撞。

駕駛自小客車的是一名71歲女性，車輛撞擊機車後雖有短暫停下，但疑似未察覺情況仍往前行駛，造成騎士被再次推撞，場面相當驚險，周邊民眾也被突如其來的碰撞聲嚇到。

消防局指出，救護人員到達後立即進行檢傷，77歲男性及78歲女性皆呈現清醒，主訴四肢疼痛，但無明顯外傷性昏迷或大量出血情形，考量兩人年紀皆偏高，立即以救護車送往嘉義榮民醫院做進一步診治。

目前事故詳細原因及車輛肇責仍由警方調查中，包括迴轉時機是否適當、直行車反應時間與速限等均會納入釐清。

嘉義縣消防局提醒，台1線屬主要幹道，車流量大、車速快，騎乘機車或進行轉彎、迴轉動作時務必提高警覺；高齡駕駛更應特別注意判斷與反應時間，以避免事故發生。警方也呼籲駕駛人保持安全距離、留意前方車況，共同維護道路交通安全。

