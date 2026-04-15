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高齡金融跨界整合 台灣金聯攜華南銀行推動安養信託
（中央社記者呂晏慈台北15日電）台灣去年底邁入超高齡社會，台灣金聯全資子公司力興公司今天與華南銀行簽署合作備忘錄，將透過安養信託進行跨界資源整合，如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求。
台灣金聯近期積極與各金融機構合作，攜手整合包租代管、信託業務提供多元服務，此次宣布與華南銀行合作，是其與8大公股銀行簽署異業跨界合作的第4家，盼藉此完整布局與各公股銀行異業跨界合作網絡。
台灣金聯董事長宮文萍說明，根據內政部最新統計，去年底台灣年滿65歲人口數已占全部總人口數20.06%，正式邁入超高齡社會，尤其雙北地區約占25%，安養信託就顯得非常必要。
宮文萍表示，整合型全方位安養信託已成為目前市場主流，希望尋求與各公股銀行合作，整合包租代管、信託業務以提供民眾更多元服務。華南銀行對於樂齡族與準備退休族群，提供「安養信託」、「以租養老信託」等服務，讓退休生活安排更安心。
宮文萍提到，華南銀行在安養信託業務績效領先同業，擁有許多年長客戶，若以「留房養老」的安養信託實務需求為出發點，透過台灣金聯專業的不動產及租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，進而銜接信託制度給付安排，讓安養資金來源更穩定、使用更有秩序，讓年長者保有房產，持續享受房產增值潛力。
宮文萍說，盼在雙方既有合作架構上，進一步建立標準作業流程與轉介機制，讓有安養信託需求的客戶，可同步獲得不動產管理方案，為長者打造一站式的服務。
宮文萍強調，推動平價住宅、都更危老、包租代管等業務，實現安心成家、安全居住、安適生活的核心理念，以落實「居住正義」目標，是台灣金聯推動業務的3大支柱。
其中，包租代管業務方面，宮文萍說，去年10月開辦以來，已積極展開業務推展，目前績效逐漸顯現，尤其是與股東銀行展開跨產業的業務合作，提升企業品牌形象及業務拓展，創造互惠雙贏的成效。（編輯：林淑媛）1150415
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