高齡長者常吃一堆藥？研究曝台灣驚人數據：長照族群八成多重用藥

台灣在2025年正式邁入「超高齡社會」，每五位國人就有一位年滿65歲。隨著高齡人口快速攀升，伴隨而來的多重慢性疾病、跨科別就醫，以及藥物使用量激增，使「多重用藥」成為長者健康照護必須正視的重要議題。

國泰綜合醫院老人醫學科主治醫師郭惠伶表示，臨床上所稱的多重用藥，常指長者同時使用超過5種以上的藥物，或服用與疾病不完全相符的藥品。造成原因包括多疾病治療、跨院就醫、自行購買成藥，以及治療藥物副作用時又追加新的處方，形成所謂的「串聯性投藥」（prescribing cascade）。

長者用藥量驚人 近三成吃超過五種藥 長照族群更達八成

根據台灣近年研究，高齡病患中，有約28%服用5種以上藥物；而在身體較為衰弱、需要長期照護的老人家中，多重用藥比例更高達 84%，顯示問題已非常普遍。

郭惠伶指出，老年人隨年齡增加，肝腎功能退化、身體組成改變，使藥物的代謝與排除效率下降，導致藥物副作用、交互作用風險大幅提高。

多重用藥致命風險升高 跌倒、住院率、死亡率均提高

國內外研究均指出，多重用藥與多項不良健康結果高度相關。郭惠伶說，長者若同時服用過多藥物，容易出現以下狀況：

增加 跌倒風險

藥物間交互作用 更難掌控

不良反應 發生率上升

住院率與住院天數增加

死亡風險提高

認知功能下降、生活自理能力衰退

「有些長輩會說『最近怎麼一直在生病』，其實，可能就是藥物在提醒你出問題了。」郭惠伶指出。

用藥安全三大提醒 醫師：回診帶著藥袋很重要

為降低長者因多重用藥造成的風險，郭惠伶建議民眾務必掌握以下三項原則：

1. 問清楚每顆藥的用途與治療目標

領藥時主動詢問醫師或藥師，避免不必要或重複的用藥。

2. 做好藥物紀錄與分類

將所有藥物統一放置，維持清楚的服藥紀錄，避免重複服用或漏吃。

3. 回診務必帶著藥袋

告知醫師實際服藥情況，包括是否按時服用、是否有效、有無副作用，以便醫師適時調整治療計畫。

郭惠伶強調，隨著台灣快速高齡化，如何協助長者「少而精」地用藥，將是未來醫療照護的重要挑戰。

持續推動友善高齡照護

另外，國泰綜合醫院以平均87歲的居家護理個案為核心，持續推動友善高齡照護。院方以「全人、全家、全程、全隊、全社區」五全照護為主軸，整合跨專業團隊，從健康促進、慢病管理到臨終關懷，打造不中斷的高齡照護模式。安寧居家護理的在宅往生率更高於全國平均，讓更多長者能在熟悉環境中善終，滿足病人與家屬心願。

國泰綜合醫院院長簡志誠表示，醫院將持續以「以人為本、社區為友、地球為盟」為願景，推動淨零碳排、深化人才培育、優化同仁福祉，並加速綠色醫療轉型。本次榮獲「台灣健康永續獎」肯定，，包括永續報告白金獎、護理人員幸福獎及高齡友善領袖獎。展現醫院在永續實踐的成果，未來將持續打造醫病、員工與社區共好的友善醫療環境，朝健康永續與淨零轉型邁進。

(記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

