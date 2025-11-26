高齡長者的任性不是叛逆，是活出自己：不再為子孫省錢，而是為自己買快樂，這才是聰明老後生活





人總有一死，盡量任性地活下去吧

二○一九年我五十八歲時，因為身體狀況不佳、再加上體重驟減，久違地做了血液檢查，結果顯示血糖值異常偏高，被懷疑「很可能患有胰臟癌」。

其實我的血壓一向偏高，早有覺悟自己應該沒辦法活得太長壽。但發生這件事後，我第一次明確感受到死亡離自己並不遠。

當時，我下定決心：「既然人總有一死，那我一定要盡情享受所有想做的事之後，再迎接死亡的到來。」

雖然後來結果證實並非癌症，但當時的體驗，確實強烈衝擊了我的人生觀，也改變了我看待生死的態度。

每個人終究都會死，這是無可避免的事，我們只能虛心接受死亡必然會到來。但更重要的是，要懂得珍惜當下，在生活中盡情享受自己喜愛的事物，我認為這才是聰明的生活方式。

健康長壽的祕密

反之，若是一味執著於「不想死」，反而會降低人生的幸福程度。「不想死亡」、「不想生病」這些念頭，讓人總是畏懼生老病死、心中充滿不安，行為與思考的格局也會變得越來越狹隘。

然而，如果能做好最壞的打算，並告訴自己：「反正終將一死。」或許就能勇敢做出大膽的挑戰。這樣下定決心後，往後的人生更增添光彩，實現心情愉悅的每一天。

事實上，長壽的高齡長者往往活得任性又自在。我的意思是：畢竟都已經拚盡全力活到現在了，往後的人生何不稍微隨興？我並不是鼓勵大家旁若無人，而是坦然接納「這就是我」，並盡情享受自己的人生──這才是真正健康長壽的祕訣。

阿德勒心理學也提醒我們：千萬不可成為「活在別人眼裡的奴隸。」否則，就枉費好不容易迎來、能輕鬆度日的年紀。

把錢花在自己身上吧

在金錢方面也一樣，若想過得愉快，請盡量不要過於吝惜。很多人希望多留點財富給子孫，但這往往可能成為爭端的種子，相信大家並不樂見。

與其如此，不如將錢運用在能提升自身幸福感的事物上。這麼做不僅促進經濟繁榮，還能提升自我認同，連帶對於預防失智症與老年憂鬱症都有幫助。說得極端一點，在資本主義至上的日本，越捨得花錢的人，越能買到快樂，也更容易受到周遭旁人的重視。

此外，請不要吝於借助他人的力量，也別擔心自己會成為麻煩，更無需對此心生罪惡感。因為大家都為這個社會奉獻了大半輩子，好不容易走到人生的後段，回過頭來接受社會的幫助，也並不為過。

