高齡長者腳水腫易喘恐非僅老化警訊 醫：心臟在求救快就醫

高齡長者出現腳水腫、易喘、夜咳等症狀，恐是心臟病警訊！台中兩位80歲及74歲長者因「僧帽瓣嚴重逆流」導致急性心衰竭，接受緊急手術後症狀大幅改善。專家呼籲，此症狀非單純老化現象，應儘早就醫檢查。現代「瓣膜修補手術」安全性高且恢復快，應儘量修補而非更換，以避免「機械瓣膜」引發血栓或「生物瓣膜」鈣化需再次開刀的風險。

高齡長者腳水腫易喘恐非老化 醫：心臟在求救快就醫。(圖／TVBS)

80歲陳先生最近因呼吸急促和活動量下降反覆住院，甚至因急性心衰竭送急診，才被確診為僧帽瓣嚴重逆流。這種情況是心臟二尖瓣無法正常閉合，導致血液從左心室逆流回左心房，使心臟負荷過重。陳先生接受緊急開刀修補瓣膜後，從鬼門關前走了一遭。

台中兩位80歲及74歲的長者，都因僧帽瓣嚴重逆流導致急性心衰竭。(圖／TVBS)

陳先生的妻子表示，她曾多次提醒丈夫身體不舒服要去看醫生，但陳先生總是回答「又沒怎樣要看什麼」。後來情況惡化至不吃不喝，臉部浮腫發紅，妻子帶他去了很多醫院就診。手術後，陳先生的症狀在一個月內大幅改善，他開心地說不會喘了，重新找回順暢呼吸。

高齡長者出現腳水腫、易喘、夜咳等症狀，可能是心臟病警訊而非單純老化現象。(圖／TVBS)

另一位74歲的田先生也有類似經歷。原本身體硬朗的他在半年內明顯出現下肢水腫，爬樓梯會喘，甚至夜咳睡不好。到院檢查後發現僧帽瓣逆流已達重度，心臟長期負擔過重。田先生表示，之前看過心臟科只是維持狀態不惡化，呼吸困難的症狀仍然存在，直到做心導管檢查才知道該如何處理。

陳先生不吃不喝，臉部浮腫發紅，妻子帶他去了很多醫院就診，被確診為僧帽瓣嚴重逆流。(圖／TVBS)

這兩位高齡長者都以為是老化或體力不好導致身體出狀況，經過長時間就醫檢查，才終於確認是僧帽瓣逆流所致。台中市立老人綜合復健醫院心臟外科主任蔡峯鈞強調，僧帽瓣閉鎖不全能夠修補就儘量修補，不要去把它換掉，因為機械性瓣膜可能會造成血栓，而生物性瓣膜時間久了會鈣化，又得再次開刀。

田先生半年內明顯出現下肢水腫，爬樓梯會喘，甚至夜咳睡不好。(圖／TVBS)

蔡峯鈞提醒，如果出現腳水腫、易喘、無法平躺、夜咳、心悸等症狀，不一定只是老化或體力差，有可能是心臟在求救。他強調現代瓣膜修補手術安全性高、恢復快，民眾不必過度擔心手術風險，應即早治療，對心臟和身體都有好處。

瓣膜修補手術安全性高、恢復快，民眾不必過度擔心手術風險。(圖／TVBS)

