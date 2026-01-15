高齡防護新里程！彰縣推動皮蛇疫苗補助 助長者遠離隱形疼痛

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是由水痘—帶狀疱疹病毒（Varicella-zoster virus，VZV）所引起，多數人童年時期曾感染水痘，病毒隨後潛伏於神經節中，當年齡增長或免疫力下降時，便可能再次活化，出現沿著神經皮節分布的單側水泡與劇烈疼痛。急性期症狀多持續數週，但部分患者後續可能併發帶狀疱疹後神經痛，疼痛時間可長達數月，甚至超過一年，對睡眠與日常生活造成顯著影響。其中，50 歲以上成人、免疫功能較弱者，以及罹患癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病，或需長期使用免疫抑制藥物的族群，皆屬帶狀疱疹的高風險對象，應及早做好防護與預防。

彰化縣自購疫苗護長者 低收及中低收入戶免費施打

為因應高齡人口增加與疾病預防需求，彰化縣宣布，自本（1）月20日起，將正式啟動全國規模最大的65歲（含原住民55歲）以上長者帶狀疱疹疫苗接種計畫。彰化縣長王惠美表示，縣府自籌經費採購 2 萬劑疫苗，規劃提供設籍彰化縣滿一年以上的 1 萬名長者完成兩劑接種；低收入及中低收入戶長者由縣府全額補助、免費施打；一般長者則自付 6,000 元，其餘費用則由縣府補貼，盼透過此項政策強化長者免疫防護力，降低疾病帶來的健康風險。

雲林縣試辦疫苗補助 守護高風險長者

不只彰化縣，雲林縣也規劃於 2026 年試辦帶狀疱疹疫苗補助方案，擴及 65 歲以上中低收入戶長者，以及 50 至 64 歲、具重大傷病身分的中低收入族群，希冀優先守護免疫較弱、醫療負擔風險較高的民眾。縣府亦將透過醫療院所、社區講座與社群平台，加強疾病衛教與風險認知，破除對帶狀疱疹的迷思。雲林縣強調，疫苗是重要防線，但健康維持仍需民眾配合良好作息、均衡飲食與規律生活。

多元補助帶狀疱疹疫苗 全台積極落實長者健康

隨著台灣正式邁入高齡社會，如何預防高齡常見疾病、降低失能與長期疼痛風險，成為地方政府公共衛生政策的重要課題。

近年來，全台各縣市已陸續推出帶狀疱疹疫苗接種補助方案。

六都：台北市、新北市、桃園市、台南市。

非六都縣市，包括：新竹縣竹北市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣。

各地政府透過不同方式支持長者接種疫苗，展現對高齡健康與疾病預防的持續重視，相關補助資格與接種方式，建議民眾可至各縣市衛生局官方網站查詢最新資訊。

