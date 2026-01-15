高齡防護新里程！彰縣推動皮蛇疫苗補助 助長者遠離隱形疼痛
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是由水痘—帶狀疱疹病毒（Varicella-zoster virus，VZV）所引起，多數人童年時期曾感染水痘，病毒隨後潛伏於神經節中，當年齡增長或免疫力下降時，便可能再次活化，出現沿著神經皮節分布的單側水泡與劇烈疼痛。急性期症狀多持續數週，但部分患者後續可能併發帶狀疱疹後神經痛，疼痛時間可長達數月，甚至超過一年，對睡眠與日常生活造成顯著影響。其中，50 歲以上成人、免疫功能較弱者，以及罹患癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病，或需長期使用免疫抑制藥物的族群，皆屬帶狀疱疹的高風險對象，應及早做好防護與預防。
彰化縣自購疫苗護長者 低收及中低收入戶免費施打
為因應高齡人口增加與疾病預防需求，彰化縣宣布，自本（1）月20日起，將正式啟動全國規模最大的65歲（含原住民55歲）以上長者帶狀疱疹疫苗接種計畫。彰化縣長王惠美表示，縣府自籌經費採購 2 萬劑疫苗，規劃提供設籍彰化縣滿一年以上的 1 萬名長者完成兩劑接種；低收入及中低收入戶長者由縣府全額補助、免費施打；一般長者則自付 6,000 元，其餘費用則由縣府補貼，盼透過此項政策強化長者免疫防護力，降低疾病帶來的健康風險。
雲林縣試辦疫苗補助 守護高風險長者
不只彰化縣，雲林縣也規劃於 2026 年試辦帶狀疱疹疫苗補助方案，擴及 65 歲以上中低收入戶長者，以及 50 至 64 歲、具重大傷病身分的中低收入族群，希冀優先守護免疫較弱、醫療負擔風險較高的民眾。縣府亦將透過醫療院所、社區講座與社群平台，加強疾病衛教與風險認知，破除對帶狀疱疹的迷思。雲林縣強調，疫苗是重要防線，但健康維持仍需民眾配合良好作息、均衡飲食與規律生活。
多元補助帶狀疱疹疫苗 全台積極落實長者健康
隨著台灣正式邁入高齡社會，如何預防高齡常見疾病、降低失能與長期疼痛風險，成為地方政府公共衛生政策的重要課題。
近年來，全台各縣市已陸續推出帶狀疱疹疫苗接種補助方案。
六都：台北市、新北市、桃園市、台南市。
非六都縣市，包括：新竹縣竹北市、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣。
各地政府透過不同方式支持長者接種疫苗，展現對高齡健康與疾病預防的持續重視，相關補助資格與接種方式，建議民眾可至各縣市衛生局官方網站查詢最新資訊。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67314
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
接種「帶狀皰疹疫苗」有補助！防「皮蛇」神經痛、還能降失智風險20％…全台13縣市資格條件一次看
根據統計，台灣每年約有1萬2千人因帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）就醫，年齡越大發病風險越高。疾管署指出，台灣每3人中就有1人一生可能罹患一次。 帶狀皰疹源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時容易復發，引起紅疹、水泡與神經痛，發作時如火燒、電擊，且傷口會有灼燒感，甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛，痊癒後還會留下長期的抽痛、麻痺、刺癢。 醫師建議，50歲以上或高風險族群可考慮自費接種疫苗預防。目前有兩種疫苗可選：減毒活性疫苗（伏帶疹）與重組型疫苗（欣剋疹），效果與適用族群不同。而全台共13縣市提供公費補助，資格條件、準備文件、補助金額一次看懂。 (原文刊載於2025/9/3，更新時間為2026/10/14)幸福熟齡 ・ 18 小時前 ・ 8
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 1 天前 ・ 11
獨家／周杰倫昔「僵直性脊椎炎」免役 現可打澳網？專業醫3字回答
「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前證實要參加2026澳洲網球公開賽，引發外界關注並讓人好奇，他長年深受「僵直性脊椎炎」所苦，如今竟能打澳網！對此，過敏免疫風濕科醫師方耀凡表示，「不意外！」隨著醫學進步，僵直性脊椎炎已可用藥物有效控制，「只要按時服藥，生活可與正常人無異。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 13
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 天前 ・ 5
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
馬年12生肖健康運排行榜！屬龍留意刀傷車關，「這生肖」恐小病纏身
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 2 天前 ・ 發表留言
60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%
近年越來越多大型研究顯示，看似平凡的食材，可能默默影響健康、壽命。營養師老辜提到，一項60萬人的研究數據發現，經常食用菇類的人，全因死亡風險約降低6%，因為菇類含有β-葡聚醣等健康物質，有助於防止細胞老化，降低慢性發炎風險等。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
台中 11歲女童離奇昏迷亡 檢今解剖
台中市1名11歲女童日前隨家人赴大陸旅遊，返台後因感冒症狀未癒，10日乘車途中突然大叫一聲後昏迷，經送醫緊急搶救並裝設葉克膜，搶救3天後家屬忍痛拔管，12日病逝。由於女童死因離奇，家屬盼能釐清真相，台中地檢署檢察官已排定15日會同法醫解剖以確定女童死因。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
早餐「吃油一點」反而會瘦！醫激推「3食物」：燃脂神助攻
不少人為了減肥，早餐刻意少吃，甚至不吃，不過家醫科醫師許書華指出，其實減肥不必餓肚子，早餐「吃對油脂」反而有助於燃脂，建議選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果等「穩糖型早餐」，不只能夠穩定血糖，還可以讓代謝更順暢。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
早餐吃油一點就能瘦？醫推「3食物」燃脂效果超好
生活中心／吳宜庭報導家醫科醫師許書華：「早餐吃油一點竟然可以幫助燃脂？！」，她指出，許多人以為減肥需要餓肚子，但根據《國際肥胖期刊》報導，早餐攝取適量優質脂肪不僅不會讓人發胖，反而有助於燃脂減肥效果更佳。醫師推薦，早餐可以吃「這3樣」，並搭配「2物」，讓一整天的血糖不會在一開始就急速上升。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
明明胸悶、心慌，為何心電圖總是顯示正常？醫揭「關鍵原因」別被騙了
心跳快到快跳出來、胸口悶到無法呼吸，偏偏一到醫院檢查心電圖卻「完全正常」，難道是機器壞了？這種讓無數患者感到心慌又無助的診間日常，背後隱藏的並非儀器失準，而是我們對檢查工具的誤解。心臟專科醫師揭開真相：那張看似無虞的檢查報告，極可能只是因為「時機不對」。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
1種菜幫肝排毒、1種魚防中風！哈佛醫學院公開「10種超級食物清單」
現代人生活忙碌、三餐外食已成常態，但吃進肚子的東西，往往決定了我們未來的健康。哈佛醫學院推薦「10大超級食物」，其實很多都能在台灣的餐桌上輕鬆找到，從鮭魚、番茄到花椰菜，不只美味，還能幫助預防三高與心健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
沒戴套惹禍！台中男確診M痘「成今年首例」 多名接觸者急匡列
（生活中心／台中報導）台中市出現今（115）年首例本土 M 痘（mpox，俗稱猴痘）病例。個案為 30 多歲本 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 1
吃了4種口服藥都無效！76歲糖友靠「瘦瘦針」穩定血糖
奇美醫療財團法人奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧透過腸泌素結合連續性血糖監測器（CGM），打造「快速、精準、可調整」的控糖模式，原本需要數月才能穩定的血糖，現在最快在兩週內就能精準達標。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
研究證實「早餐吃油一點」助減肥 醫：酪梨、無糖優格、堅果最妥當
根據《國際肥胖期刊》研究顯示，減肥不需要餓肚子，早餐攝取較高脂肪反而能讓燃脂效果更好。家醫科醫師許書華推薦民眾早餐可選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果的「穩糖」搭配。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「1類醃製物」超健康！護腸道、抗發炎、調解免疫：要天天吃
一般認為，醃製品不利健康，但醫師劉博仁表示，最新研究發現，泡菜等發酵食物能調節免疫、抗發炎，還能提升營養的吸收度，例如增加食物中的維生素B群、礦物質、多酚的吸收度。在一項臨床試驗中，每天吃發酵食物6週的受試者，腸道菌相明顯變得多樣化，發炎指標都下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2