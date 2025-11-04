高齡駕照新制明年5月上路 真正可怕不是換照是那突然一次的撞擊
交通部今天宣布：115年5月開始，高齡駕照要換新制。這次還找來大家熟悉的71歲藝人沈文程當新政策代言人，向社會傳遞一個重要訊息：「換照不是限制，而是安心的開始」。
台灣已經是超高齡社會，但很多長輩仍會開車、騎摩托車、出門趴趴走。因此「保障高齡駕駛安全」既是挑戰也是責任。交通部長陳世凱表示，這次高齡換照新制並非剝奪權利，而是透過醫學評估、教育課程與貼心配套，讓長者能夠更長久、更放心地開車或騎車，同時讓家人也安心、所有用路人也能寬心。新制規則如下：
●長輩滿70歲：體檢＋安全課程→換照用到75歲 ●長輩滿75歲：維持3年換照，加做認知功能測驗→換新照再用3年
為了讓社會各界更了解新制的推動背景與醫學依據，交通部今年6〜8月間，已在全國20縣市、22處廟口進行「換照保平安」宣講，累積向超過3千位長者直接說明這項政策。
接下來11月中旬起，還會有7場「高齡換照講座—醫師出任務」巡迴，邀請凱旋醫院黃敏偉副院長、台中榮總精神部侯伯勳主任等專家，從醫學角度說明：身體退化、慢性病、藥物交互作用，都會影響駕駛安全，現場也會由監理人員教流程、告訴大家115年換照要準備什麼。
根據交通部統計處與公路局民調顯示，有超過八成民眾支持「高齡交通安全」的這套做法。本次新制推動的目的，是關懷高齡駕駛安全，而非限制長者的開車權利。
糖尿病破250萬人你的心腎正慢慢被掐死 救器官健康實境秀還加碼減肥秀
普發1萬元現金線上登記前5天會分流 你要看對身分證尾數才能更快領錢
存滿1億秒退休！2年後「資產剩一半」 57歲男低頭求下屬：讓我回去工作
