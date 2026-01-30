高齡駕駛人換照新制即將上路 中壢監理站宣導「慢看停」打造安全用路環境

高齡駕駛人換照新制即將上路。





臺灣已於114年正式邁入超高齡社會，為因應高齡駕駛人比例逐年攀升，交通部推動高齡駕駛執照管理新制度，預計自115年5月起正式實施。中壢監理站表示，新制將透過分級關懷與專業檢測機制，協助長者了解自身駕駛能力，並維護道路交通安全。

中壢監理站指出，隨著年齡增長，高齡者在反應速度、動作協調及注意力、辨識力與視力等認知功能上可能出現變化，進而影響安全駕駛。新制度參考先進國家經驗，採取分級管理方式，讓高齡駕駛能在專業評估下安心行車。

根據規劃，年滿70歲駕駛人辦理換照時，須通過體檢，並參加免費安全教育課程及危險感知體驗，換發有效期限至75歲的駕照；而75歲以上駕駛者除維持每3年體檢與認知功能測驗外，也需完成相關課程與體驗後才能換照。

監理站強調，新制並非限制長者行動，而是透過科學檢測與醫學評估，提供「多一份安全關懷」，讓長輩能適時掌握自身狀況，安全駕車與騎乘。

中壢監理站宣導「慢看停」打造安全用路環境。

此外，交通部也推出鼓勵措施，自115年1月起，年滿70歲駕駛若主動繳回所有駕照，公路局將提供TPASS公共運輸乘車優惠回饋，補助為期2年。長者使用敬老卡搭乘公路客運、市區公車、臺鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及具電子票證設備計程車等交通工具，可回饋扣款金額50%，每月最高回饋1500元，並於次月25日開放領取。

中壢監理站提醒，115年5月新制上路前仍維持現行換照制度，目前70歲以上未滿75歲駕駛人無須提前換照，待收到監理機關通知後再依規定辦理即可。

另一方面，為提升桃園地區行人安全並強化職業駕駛素養，中壢監理站近日也深入轄內汽車貨運業者，加強宣導大型車行經路口應停讓行人、減速確認的安全觀念。

監理站指出，桃園貨運業者家數與車輛數皆為全台之冠，大型車轉彎時因視野死角容易忽略行人及機車動向，稍有不慎即可能釀成重大事故。呼籲駕駛務必落實「減速、暫停、左右確認」原則，建立「車輛慢看停、行人安全行」的人本交通文化。

宣導過程中，監理站也提醒業者應落實貨運三業三級品管制度，強化車輛定期保養與出車前檢查，並定期舉辦駕駛教育訓練，以提升駕駛行為與道路安全，期盼新的一年共同守護用路人生命安全。

