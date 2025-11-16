高齡駕駛動力小船須「更嚴格體檢」！ 近百人將受影響
交通部公路局日前修法加嚴高齡者駕照管理制度，而為因應高齡化社會帶來的交通安全挑戰，航港局12日也預告修訂「遊艇與動力小船駕駛管理規則」，年滿65歲以上駕駛營業用動力小船、75歲以上駕駛自用動力小船或遊艇，需經過更嚴格的體檢。航港局表示，希望藉以提升整體駕照管理品質與制度一致性，違者可罰6000至3萬元。
過去年滿65歲以上駕駛營業用動力小船、年滿75歲以上駕駛自用動力小船或遊艇的駕駛，換發駕照時須檢查是否使用影響認知功能、注意力、判斷力的藥物，經判定無影響認知功能、注意力、判斷力，其體格檢查始為合格。
修法後，則規定視力裸眼或矯正後兩眼均0.5以上、色覺能分辨紅綠藍3原色、優耳聽力損失在90分貝以下、經醫師判定無疾病或身心障礙致有不能安全駕駛之虞，且要通過簡式智能評估。
航港局指出，新制將針對高齡者設立更嚴謹的體檢與認知能力評估，縮短換照周期，確保駕駛人健康狀況符合安全需求。此次修法的目的在於建立更完善的駕駛管理體系，整合監理與醫療資訊，透過制度化管理防止不適任駕駛上路，並加強安全監督。
截至114年9月底止，國內擁有一等遊艇（24公尺以上）駕照1222人、二等遊艇（24公尺以下）駕照1萬4559人、營業用動力小船駕照1萬5297人、自用動力小船駕照2205人，總計有效駕照發出3萬3283張。
年滿75歲的遊艇駕駛共計26人、自用動力小船駕駛44人，年滿65歲的營業用動力小船駕駛27人，新制通過後，有近百名駕駛受影響。
