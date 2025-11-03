高齡駕駛又出事! 74歲翁"拐錯巷弄"暴衝撞進民宅

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

又發生〝高齡駕駛〞的車禍事件！今天（3日）上午，新北市新店一名74歲的凌姓老翁，開車回家時，疑似轉錯巷弄，要把車子開走，卻誤踩油門，導致暴衝，整輛車直接撞進附近鄰居家的大門，所幸駕駛與屋內的2人，都沒有受傷。

銀色自小客車暴衝撞進民宅門口，住戶家門前種的花花草草，被撞得東倒西歪，甚至連花圃的水泥磚塊也都被的噴飛，導致土壤灑得滿地都是，場面一片狼藉，住戶看了既無奈、又傻眼，真的是人在家中坐，禍從屋外來。遭撞住戶：「我們準備吃早餐有聽到砰一聲這樣，有聲響不知道什麼聲響，我們就過來看過來看結果，他車子就轉出來結果就砰。」住戶正準備吃早餐，結果天外飛來橫禍，一輛車直接撞進來，車頭卡在門口，引擎蓋掀翻，保險桿掉落，車身嚴重毀損，慘不忍睹，而肇事的74歲凌駕駛，從驚嚇中回過神來後，才發現自己闖下大禍。

民視記者洪巧璇：「這名高齡駕駛發現自己走錯路之後，疑似是想要在這裡迴轉出去，只是沒有想到車輛直接暴衝，撞進民宅內。」肇事駕駛妻子：「我們兩個都在車上啊，有沒有踩錯油門我不知道，當然是會嚇到，那一衝從來沒有，還好撞到牆壁吧。」事發就在3號早上9點多，新北市新店區的一名74歲凌姓駕駛，開車載著妻子要回家時，疑似轉錯巷弄、走錯路，要把車子開出去時，不小心誤踩油門，撞進民宅，造成住戶的門窗及牆面毀損。









遭撞住戶：「就是保險公司會處理。」還好這起車禍意外，沒有造成人員傷亡，但也讓高齡駕駛肇事的問題，再度浮上檯面。





