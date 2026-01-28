高齡駕駛換照新制5月實施 中市估逾13萬人需辦理

（中央社記者郝雪卿台中28日電）因應高齡駕駛換照新制於5月實施後，換照年齡由75歲下修到70歲，台中市交通局今天表示，全市70至74歲駕駛約9萬4000人、75歲以上3萬7000多人，共13萬1000多人需辦理。

台中市政府下午召開道路交通安全督導會報，市長盧秀燕在會中表示，農曆春節快到了，希望透過周全的整備與適時的應變，讓市民能安心安全地過年。她並指示台中市警察局規劃防制酒駕取締專案。

為鼓勵年輕族群考照前先接受完整訓練，建立正確用路觀念，參加機車駕訓並考取駕照者，可獲交通部補助每人1300元，台中再加碼1500元，合計最高補助2800元，依交通部統計，接受駕訓者違規風險降低59%，肇事風險減少36%，顯示對降低事故風險具明顯成效。

台中區監理所表示，機車駕訓逐漸成為年輕族群考照的交通安全觀念，統計台中市去年透過機車駕訓考取駕照者7930人，參訓比率達19.8%，愈來愈多年輕市民選擇先進行駕訓，考取人生第一張駕照才安全上路。

今年5月實施高齡駕駛換照新制，換照年齡從75歲下修到70歲，5月前就已滿70歲未滿75歲者，暫時不強制換照。台中市交通局統計，全市70至74歲高齡駕駛約9萬4000人、75歲以上3萬7000多人，合計達13萬1000多人需辦理換照。

交通局表示，屆時監理所站將結合台中市各地社區活動中心等上課據點進行免費課程，衛生局已宣導轄內醫療院所提高體格檢查量能，讓高齡長輩安心換照。

另外，為降低夜間行人事故，交通局長葉昭甫說明，市府與樂成宮合作，以媽祖為意象，製作了內含廟方香灰的「行動媽祖光明燈」，部分將配合道安活動發放，提醒民眾在光線不足處注意安全，提升行人安全。（編輯：陳清芳）1150128