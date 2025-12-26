高齡駕駛換照／若不願長者用車「先做好配套」

高齡者駕駛肇事多，明年五月起，換照年齡從七十五歲降至七十歲，未換照者等同無照駕駛，還要試辦機車路考等。學者認為，高齡者有外出需求，需要有交通工具，政府若不建議開車就要有配套，不該只是控制行為，更要改善交通不便的結構問題。

逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授侯勝宗說，換照新制仍是站在大都會角度看事情，都會區公共運輸和家人支持系統多，道路複雜度和危險性也較高，換照可照顧用路人安全，但多數偏鄉公共運輸不普及，支持系統弱，隔代教養與獨居高齡族群多，不開車「最後一哩路」就到不了。

廣告 廣告

侯勝宗說，無論政府如何拉高換照門檻，最終仍窒礙難行，制度到了偏鄉勢必跛腳；高齡者外出需要交通工具，傳統公車難以營運，要改善結構問題，偏鄉應投入在地接駁系統，若能採取社區互助模式，才能讓長者兼顧行的安全與自由。

屏東縣警局交通隊長謝志鴻說，防範高齡無照駕駛的困難，在於車輛是代步工具，更象徵生活自主性與尊嚴，高齡駕駛風險仰賴家庭成員支持與約束，透過陪伴與溝通、建立替代選項，才能提高高齡駕駛風險意識。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭說，若換照增加路考會影響其意願，建議循序漸進推動，可參考日本不分齡每三年換照，優良駕駛可延至五年換照，換照也提供法令更新與再教育。

有專家建議，可透過宗教團體、社區據點與村里長系統等高齡者出沒場所，宣導無照駕駛的風險，並加強說明強制險、任意險不予理賠、肇事後的法律後果等。

【看原文連結】

更多udn報導

昔知名童星流落街頭才獲安置 不到1天破壞旅館拒援助

534億賣掉公司 暖心老闆發74億獎金送員工

日饕客嗑「台灣親子丼」 網見真相：怪怪的

一家五口奔喪遇公路劫案 母女慘遭6男性侵