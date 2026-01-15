高齡駕駛新制5月上路！70歲以上須體檢、認知測驗與安全課程

70歲以上長者換照新制5月上路，新增危險感知體驗與安全課程，助銀髮族安心駕駛。（呂麗甄攝）

2026年1月15日苗栗縣／苗栗監理站提醒，高齡駕照換照5月上路，長輩無須提前辦理，耐心等通知即可。（苗栗監理站提供／呂麗甄苗栗傳真）

為因應高齡化社會趨勢，交通部規畫的高齡駕駛換照新制將於今年5月上路，70歲以上長輩除體檢外，新增危險感知體驗與安全教育課程，監理站強調，目的是讓長者安心駕駛，而非限制自由。

苗栗監理站指出，高齡駕駛人駕照管理新制是因應社會結構變遷的重要施政。自115年起，年滿70歲的長輩須辦理駕照換發，內容涵蓋體格檢查、危險感知體驗及免費交安課程。這套科學化測試能有效幫助長者覺察反應能力的變化，進而調整開車習慣，確保用路人與駕駛自身的雙重安全。

廣告 廣告

新制規範依年齡不同而有所區分：70至74歲的長者，完成體檢、危險感知體驗與教育課程後，即可換發有效期至75歲的駕照；75歲以上則需每3年完成體檢與認知功能測驗，並同時參與危險感知體驗與教育課程，才能辦理續照。

苗栗監理站提醒，高齡駕照換照新制將於115年5月起正式實施，在新制上路前，尚無須提前至監理機關辦理換照，請長輩朋友耐心等候監理所（站）通知後，再辦理相關手續即可。

更多中時新聞網報導

藍白「未來帳戶」明排審 財部反對

NFL》四九人末節反撲 鷹隊宣告無緣衛冕

寇世勳、阮虔芷悼趙學煌「一路好走」