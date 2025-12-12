高齡駕駛繳回註銷約2成 監理所巡迴駐點加強宣導

（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高齡駕駛上路風險高，但台灣逼近超高齡社會，不少長者仍持有駕照自行駕車上路。據高雄區監理所統計，自民國106年7月至今年9月繳回註銷率約21.9%，持續巡迴駐點加強長者換照或繳回。

據內政部統計，截至今年11月底，台灣人口數為2330萬6085人，65歲以上人口數已突破465萬人，占總人口比率19.99%，逼近超高齡社會所訂的20%大關。

台灣高齡人口多，高齡駕駛問題也漸受關注。隨著年齡增長，駕駛者可能面臨視力退化、反應時間變慢、聽力減弱或肌耐力下降等生理變化，以及未能即時掌握交通法規更動，進而影響行車判斷與應變能力。

廣告 廣告

目前規定，75歲以上高齡駕駛每3年換照1次，且須通過體格檢查、認知功能測驗。明年5月起，滿70歲以上的長者，等監理所、站通知才需換照。

據高雄區監理所統計，其轄管的高屏澎東地區於106年7月至今年9月通知換照9萬5217件，其中繳回註銷2萬860件，約占21.9%。為鼓勵長者主動繳回駕照，高雄區監理所每月5場次在醫療院所駐點換照，同時也鼓勵長者可繳回註銷。

另為提升高齡者交通安全知能，高雄區監理所建置「高齡者交通安全教育園區」，將於明年元旦啟動試營運，為全國首座專為高齡者打造的交通安全學習場域。

高雄區監理所長馮靜滿表示，依交通部統計，高齡行人與高齡騎士的交通事故死亡風險逐年攀升，高雄市高齡者涉入死亡事故更達4成。

因此，高雄區監理所推動建立「高齡者交通安全教育園區」，結合室外仿真道路、實車示範與室內科技互動，讓長輩在安全環境中練習判斷、強化反應並建立正確的交通安全行為，協助長輩掌握真正會遇到的道路風險。（編輯：黃世雅）1141212