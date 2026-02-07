高齡駕駛肇事頻傳 專家：認知力衰退 不宜再開車

洛杉磯市西木區（Westwood）5日發生三死七傷車禍，一名92歲女駕駛疑誤踩油門，高速撞入大華超市店內。而在南加州，長者誤踩油門、車輛失控衝入商店或住宅的事故，近年屢有發生。引發對高齡駕駛安全的關注。

擁有30年保險實務經驗的林大衛指出，長者誤踩油門、車輛失控衝入商店或住宅的事故，幾乎年年可見，且發生頻率不低。

林大衛舉例，在其位北嶺（Northridge）辦公室附近的一家印刷店，過去至少發生三次類似事故，肇事者清一色為年長駕駛，車輛皆在操作失誤下直接衝入店內，導致印刷設備全毀。事後釐清原因，這些事故多為駕駛在緊急狀況下誤將煞車當油門踩下。

林大衛表示，他曾多次親眼目睹年長駕駛在事故發生後的反應，「他們並非故意肇事，車輛撞進店面或撞到人之後，往往全身發抖、情緒崩潰。」他指出，這些事故多源於身體退化，而非惡意行為。

林大衛呼籲，若家中長者已出現停車時頻繁刮傷車輛、倒車碰撞鄰車，或經醫師評估有認知能力衰退情況，家屬應及早重新檢視其駕駛能力，避免憾事發生。他強調，一旦發生重大交通事故，後果往往難以挽回，不僅危及無辜行人與社區安全，也可能對家庭造成長期且沉重影響。

林大衛進一步建議，家庭成員應持續關注長者的駕駛狀況，適時勸導停止開車，改由家人接送或使用大眾交通工具與叫車服務，才能有效降低事故風險，減少類似悲劇再度發生。

此外，林大衛也指出，隨著醫療費用持續攀升，僅投保最低汽車責任險，已難以因應重大交通事故所帶來的龐大理賠風險。加州政府也因此，已於2025年1月1日起調高汽車保險的最低責任額度；但林大衛認為，對多數家庭而言，相關保障仍明顯不足。

林大衛建議，高齡駕駛且名下擁有房產或其他資產的家庭，應主動提高汽車責任保險額度，至少提升至25萬至50萬美元以上，並進一步加保雨傘險（Umbrella Insurance），將整體責任保障拉高至100萬美元甚至更高，才能在發生重大事故時，避免家庭資產遭追償，甚至面臨被拍賣風險。

華裔家醫科醫師David林指出，高齡並非唯一風險因素，凡是出現認知功能異常者，都應審慎評估是否適合繼續駕駛。他表示，許多患有失智症或輕度認知障礙的人，往往缺乏病識感，自身已有判斷與反應能力下降的情況，卻無法察覺，甚至仍自認駕駛能力正常。

David林進一步說明，透過基本的認知功能測試，可初步評估駕駛者是否在判斷力、反應速度或注意力上出現問題。若測試結果顯示已有輕微異常，家屬就須提高警覺，及早介入討論是否限制或停止駕駛。

他提醒，認知功能受損者在道路上可能無法正確判斷交通號誌、行人動線，甚至在緊急狀況下誤將油門當作煞車踩，導致事故風險大幅升高。相較一般駕駛，這類族群上路的危險係數明顯偏高，必須正視其對自身與他人安全的潛在威脅。

David林還強調，具體評估年長者是否仍適合駕駛，通常須轉診到神經科做判斷。

