高齡駕駛衝撞！78歲翁釀3死12傷 專家：年齡非唯一安全駕駛評估標準

全台各地的交通安全問題引起廣泛關注，尤其是2025年5月在新北市三峽北大國小旁發生的重大車禍，造成3死12傷的慘劇，肇事的78歲駕駛也傷重不治。此事件引發社會對高齡駕駛安全的討論，但專家指出，年齡只是參考因素之一，駕駛人的視力、認知、反應能力及身體協調性才是評估安全駕駛的關鍵。值得注意的是，數據顯示25至64歲成年人的肇事率高達64.6%，遠高於高齡駕駛，顯示交通安全問題需要全面性的解決方案。

三峽衝撞車禍釀三死禍，駕駛年紀惹議。（圖／TVBS）

2025年5月19日下午放學時段，新北市三峽北大國小旁發生一起嚴重車禍，一名78歲駕駛以超過時速100公里的速度衝撞放學人群，造成3死12傷的悲劇，肇事駕駛事後也傷重不治。雖然檢方因嫌犯死亡而不起訴，但調查顯示肇事車輛並無故障，駕駛一路未踩煞車就橫衝直撞，引發大眾對高齡駕駛安全性的質疑。

職能治療師陳郁婷表示，在評估駕駛人身心功能時，年齡確實是參考因素之一，高齡與許多慢性病確實有相關連結，這些疾病可能影響駕駛功能。但她強調，年齡只是其中一項參考，更重要的是駕駛人本身的功能是否能夠安全駕車。她認為評估應著重於駕駛人的視力、認知思考能力、反應能力以及肢體協調性等。此外，若駕駛有慢性病，也要考慮疾病管理情況、用藥規律性等直接影響駕駛安全的因素。

交通部將全面檢視駕照制度。（圖／TVBS）

職能治療師進一步強調，判定一個人是否能安全駕車，應從眼力、認知，最後才是身體狀況等多項因素綜合評估，而非單純以年紀作為標準。截至114年9月底，台灣共寄發92萬張換照通知書，其中89萬5260人已完成辦理，但有25.5%選擇自願繳回駕照，實際換照比例為43.7%。

目前台灣高齡換照制度相對簡單，主要針對時間、空間認知和近程記憶進行檢測。雖然在一般人看來這些測試不難，但仍有部分人無法順利通過。台北市區監理所駕駛人管理科長莊淑雅表示，雖然認知檢測與駕駛能力沒有直接關係，但考慮到長者隨年齡增長，記憶力、活動力和行動力可能衰退，希望透過高齡認知檢測發現潛在問題，並引導長者自我評估是否適合繼續駕駛。

治療師也提到，每個人都有移動的需求，他們的工作是透過治療幫助長者回歸正常生活，而非剝奪或拒絕他們的權益。交通部公路局不斷改革考照制度，2026年將高齡換照年齡下調至70歲，逐步完善高齡行車安全機制。

專家提到高齡非唯評估標準，但制度恐再更加完善。（圖／TVBS）

然而，數據顯示，交通事故肇事率最高的並非高齡駕駛，而是25至64歲的成年人，占總交通事故的64.6%。酒駕肇事更集中在30至39歲年齡層。常見違規行為包括亂停車、超速、不依規定轉彎、闖紅燈及未依規定使用方向燈，這些都是可能導致事故的主因。

陽明交通大學運輸與物流管理教授吳昆峯指出，幾乎所有國家都有駕駛記點制度，目的是遏止重大違規行為，特別是針對屢次違規的駕駛。他強調，記點制度需搭配實名制，且應集中在對道路安全有明顯影響的違規項目。

從矯正違規行為到檢視高齡駕駛能力，多管齊下的目的是創造更安全的用路環境。然而，在要求不適合的駕駛人退出道路的同時，也需要相關配套措施。例如，若要鼓勵高齡者使用大眾運輸，就需確保交通網絡的普及性和便利性。國外有與多元計程車合作的案例，強調移動應以便利為主，避免因交通不便而導致悲劇不斷發生。

