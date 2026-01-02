高齡駕駛關懷通知寄出！70歲以上繳回駕照享TPASS回饋

交通部公路局駕照管理三策略，今年1月起陸續上路。（蔡明亘攝）

交通部今年1月起陸續實施駕照管理三策略，公路局表示，為降低高齡者肇事率，1月起將針對曾有10大肇事、違規等紀錄的1200多名75歲以上長者，寄出換照與關懷通知單。另今年起70歲以上高齡駕駛若主動繳回駕照，可獲TPASS乘車優惠，最高每月回饋1500元，補助期限為2年。

交通部駕照管理三策略中，今年1月要上路的措施有「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」共4項措施。

公路局主動關懷高齡駕駛。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

高齡駕駛10大違規、肇事統計。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋。（公路局提供／蔡明亘台北傳真）

公路局長林福山指出，其中對於「主動關懷高齡者」部分，提醒高齡長輩應避免的違規情境，依事故及違規統計資料分析關懷高齡長輩常見違規及事故肇因第一當事人，結合既有屆齡換照通知作業寄發提醒通知單，及利用電話關懷高齡者留意自身駕駛行為與身心狀況，兼顧高齡者行車安全與移動需求。

公路局盤點高齡者違規與肇事，共有闖紅燈、未依規定轉彎、未依規定變換車道、逆向行駛、未依規定戴安全帽等5大違規紀錄，以及未保持行車安全距離、未保持行車安全間隔、未依規定讓車、闖紅燈、未依規定轉彎等5大違規，針對有相關紀錄的長者啟動關懷行動。

林福山說，70歲以上高齡換照今年5月才會實施，故1月先針對肇事與違規的高齡駕駛關懷以75歲以上為主，首波關懷通知單寄出給約1200多名長者，通知換照同時也提醒違規與肇事情形。

此外，自今年1月1日起也針對「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」，名下駕照皆自願繳回的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50％，補助2年期間，每月回饋上限1500元。

公路局強調，駕照管理三策略盼透過加強考照制度及協助高齡者安全駕駛，從源頭培養具備正確交通安全觀念之駕駛人，共同營造更安全、友善之用路環境。

