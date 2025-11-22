高齡93歲還無法退休！阿嬤「一身病痛」仍天天求職 辛酸內幕曝光
年紀大了卻不敢退休？根據《商業內部》報導，美國一名高齡93歲的阿嬤威爾森（Patricia Willson）透露，她一生中斷過14次手臂，卻還是每天都在找工作，她坦言看到桌上一大堆帳單，就讓她必須找工作解決生計問題。根據《商業內幕》的人口普查數據分析顯示，截至2023年，美國近55萬80歲以上的老年人仍在工作，人數佔80歲上人口超過4%。
93歲卻不敢退休 高齡者工作者吐心聲
根據《商業內幕》報導，美國阿肯色州一名93歲婦人的威爾森透露，去年12月她被一個箱子割傷腿，再經過幾個月後傷口就發生感染，所幸在經過治療後，傷口已經趨於穩定。她坦言這一輩子手臂曾有14次骨折，過後也經歷過背部骨折，即使經歷過這麼多病痛，但她還是需要工作。她坦言，現在自己的書桌上堆滿帳單、醫療紀錄，還有許多寄給公司的求職信。
威爾森表示，過去曾在公司處理過薪資管理的工作，2006年起與女兒、女婿共同經營民宿，4年前都還能夠站著做家事，但如今她的體力已經大不如前。威爾遜無奈地說，像她這個年紀天天想找工作的人並不多，但是在支付所有帳單後，她的生活仍出現困難，因此她需要一份工作，她坦言「事情像滾雪球一樣越滾越大，我根本沒預料到情況會變得更糟」。
美國殘酷現實！老年人無法退休
根據《商業內幕》對2023年人口普查數據的分析顯示，截至2023年近55萬80歲以上的老年人仍在工作，佔80歲以上人口超過4%。此外，美國有約140萬名65歲以上殘障人士仍在勞動市場工作。多數人談及晚年工作的挑戰就是身體健康，包含關節炎、行動障礙、心臟病、聽力下降、記憶力衰退等問題。
另外，也有人坦言病情相當嚴重，如果情況允許會希望退休養病，但他們仍然需要工作維持生計。這類的身體健康問題迫使他們只能忍痛，或是盡量找到可以避開疼痛時段的工作。
美國人口結構老化！經濟面臨挑戰
《商業內幕》的人口普查數據發現，美國整體的人口在老化中，10年後65歲以上的人口將超過18歲以下的人口數。哈佛醫學院醫療政策教授馬埃斯塔斯（Nicole Maestas）認為，為了消除勞動市場面臨的壓力，那些超過傳統退休年齡，再回到職場的老年人，有助於平衡局面。
另外，由於目前能夠工作的人越來越少，因此繳稅用於醫療保健福利的人也越來越少，馬埃斯塔斯指出，「企業和政策制定者應該考慮，如何利用科技來輔助工作」，且由於人口老化，美國GDP已經出現大幅下降的狀況。
