高齡96歲母親住加護病房「柯文哲探病畫面曝」 黃珊珊：一定會好起來的
民眾黨立委黃珊珊母親已高齡96歲，近期卻生病住院，她在今（6）日貼出一張前民眾黨主席柯文哲站在病床前的背影照並且說，「相信黃老美一定會很快好起來」。
黃珊珊在2025年12月27日發文說，媽媽生病住院已經1個月了，所以很多活動沒辦法參加，希望順利平安，之後在12月29日又發文表示，「媽媽在加護病房，還算穩定、感謝各位朋友的關心」。
黃珊珊在跨年時再發文，新的一年會像今晚的煙火一樣，把黑夜點亮。第一個願望就給媽媽，「希望她快點恢復健康再陪我1年又1年」。
黃珊珊在今天貼出一張柯文哲站在病床前的背影照並說，「謝謝阿北昨天到醫院加護病房看媽媽，我相信黃老美一定會很快好起來」。網友也紛紛說，「祝黃媽媽早日康復」！
