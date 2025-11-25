高一女遭割髮拖行 施暴高三男學生父母「回應13字」網炸鍋

社會中心／林昀萱報導

新北市一名女學生遭到高三學長拖行，甚至頭髮也被剪掉。

新北市某高職驚傳校園暴力事件！一名高三男學生因不滿在校內便利商店被學妹撞到，竟然2度跑到對方教室叫囂，還拿出剪刀把對方的頭髮剪掉，企圖從3樓拖行到學務處，造成女學生多處擦挫傷。事後施暴男學生父母表示「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」，讓女學生家長難以接受。

還原這起事件，24日上午，高一女學生在超商不慎與高三學長發生碰撞，豈料男學生暴怒在當天下午前往女學生的教室理論，過程中甚至用剪下對方頭髮，又將女學生自3樓拖到1樓學務處。對此，學校表示，事發後立即緊急應變分別安置兩名學生，啟動輔導機制並立即通知家長到校，協助雙方家長依司法程序處理相關責任。校方持續關懷兩名學生情緒狀況，確保學生學習權益。教育局也指出，已要求學校持續關懷受傷學生身心狀況，同步啟動班級輔導，並透過集會、課程融入等方式強化法治教育、情緒管理及同儕衝突預防等議題，營造安全且友善的校園環境。

被害女學生家長事發後向臉書社團「我是新莊人」投訴，團長許明偉發文表示：「孩子說，那個當下她全身都在抖，只記得自己一直哭、一直說不要，但根本掙脫不了，旁邊也沒有大人第一時間出現阻止。」第一時間他請家長先帶孩子就醫驗傷、整理事發時間、地點、相關同學、老師、監視器位置並正式報案。他透露，男學生家長事發後表示「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」。許明偉直言，「精神疾病需要被尊重、被治療，但不會變成傷害別人的免死金牌。」

男學生家長的說詞引起網友撻伐，紛紛在貼文下方留言痛斥：「有憂鬱症的人不會去攻擊別人，家長別找借口」、「我最無法體諒的就是精神有狀況不治療，傷害別人了！叫我體諒」、「有憂鬱症要體諒，那這樣被打的活該嗎」、「杜絕任何霸凌，沒有任何理由，讓這世界變得更好」、「看到都哭了，當下多麼無助害怕，請幫幫這孩子走出陰影」、「加油，絕對不要就這樣算了。憑甚麼因為加害方有躁鬱症、憂鬱，受害者就要體諒？開甚麼玩笑！造成的陰影誰來彌補？」

