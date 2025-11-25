高一學妹從3樓被拖到1樓強剪髮 知情人看教育局公文傻：落差有點大

新北某高職發生嚴重校園暴力事件，家長哽咽控訴整個過程有多名師生目睹，校方卻未及時處理，如今教育局公文與事實也存在諸多落差。（圖／中視新聞）

新北某高職驚傳嚴重校園暴力事件，一名高三男學生不滿在校外超商與高一學妹發生擦撞，竟在上學時間跑到對方教室叫囂，還把人從3樓多到1樓施暴，甚至拿美工刀割頭髮，家長控訴全程有多名師生目睹，卻無人制止，知情人士更痛批，新北教育局公文淡化事件，與事實有不小落差。

這起校園暴力事件引起關注，對此新北市教育局聲明，兩名學生當天上午在便利商店就因碰撞發生口角後，學長情緒激動，下午前往學妹3樓教室理論，過程中用剪刀剪下學妹部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處，造成學妹多處擦挫傷。

接獲受害女學生家長投訴的臉書社團「我是新莊人」團長許明偉表示，教育局公文說2名學生在超商碰撞發生口角，過程中學長剪下學妹部分頭髮，2人一路拉扯致1樓學務處，但受害者家長描述是，女學生單方面被學長施暴，從3樓拖到1樓，直到1樓學務處才剪頭髮，公文所謂的「理論、拉扯一下、剪一點頭髮」落差不小。

許明偉質疑，公文中強調校方第一時間介入並完成通報，啟動輔導機制，他肯定學校有啟動機制，但真正該擔心的是，學生被這樣對待，校方和教育局到底有沒有當成校園霸凌、暴力事件處理？還是僅用普通同儕衝突處理？且教育局提到持續關懷兩名學生情緒，但被害女學生嚴重身心受創，每天都在承受痛苦，不是一張通報表、一句關懷就可以帶過，未來這位學妹能不能安心上學？加害者會如何處理？這才是教育局與校方該給家長的交代。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

