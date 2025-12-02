唐勝一

丈夫從供銷社退休，隊上的肖大娘把“接班”的名額給了養女倩倩，這事兒在村裏炸開了鍋。鄉親們三五一夥嚼舌根：“自家兩個崽不送切接班，反倒讓抱來的倩倩占了便宜, 為啥啊？”有人乾脆跑去問大隊李支書：“這事兒你咋看？”李支書擺擺手：“別以為倩倩是我親妹子，就說我從中作梗，我可沒那閒工夫。妹子過繼給肖大娘，這是她家的私事，我不好插手。不過話說回來，倩倩剛高中畢業，年紀輕、有文化，她那兩個哥都快四十了，小學都沒念完，論條件確實倩倩更合適去單位上班。”

倩倩四歲那年，就被本隊的肖大娘接過去養了。當年肖大娘拉著李老爺子的手說：“老李啊，你家六個娃擠一堂，我就兩個崽，把小倩倩給我做女兒唄。都是一個隊上的，我要是對她不好，你們隨時把她領回去。”李家琢磨著，肖大娘家條件殷實，倩倩過去不受罪，也就點頭應了。

誰能料到，多年後丈夫退休有了接班的機會。按道理，這名額本該是兩個親兒子的，連李家的爹娘和哥姐都直搖頭：“我們可沒這念想，倩倩更不能去爭啊。”

可這天上掉餡餅的好事，咋就砸到倩倩頭上了？

話說當年還在出集體工的時候，農村人大多認命，面朝黃土背朝天，沒想過要跳出“農門”。

那天，生產隊給早稻中耕，清一色的女社員在楓葉大丘的田埂上排開，“嘩啦啦”下了田。腳丫子在泥裏來回踩踏雜草，那節奏，倒像是合奏一曲田頭小調。

中耕到一半，肖大娘和仇嫂子突然起衝突扭打起來。兩人互相薅著頭髮，滾在泥田裏，衣服沾滿了泥漿，臉上也抹得花花綠綠，活像兩個泥菩薩。

胖姑娘趕緊沖上去拉開：“莫打了莫打了，影響幹活要罰工分的。”她拽著兩人的胳膊，“快去河裏把臉洗乾淨再來。”等兩人重新回到田裏，仇嫂子突然拍著大腿哭喊：“我的戒指，我的戒指不見了！”

胖姑娘抓起她的手一看：“喲，真沒了！剛才下田前，我還誇你這戒指越戴越亮堂呢。”

肖大娘往前一步，對著胖姑娘說：“你搜，渾身上下都搜，連短褲都要翻一遍，免得日後有人說我打架還偷了她的戒指，平白受了冤枉氣。”

“行，我來做個見證。”胖姑娘仔細搜了肖大娘一遍，攤開雙手：“真沒有。說不定是掉泥田裏了。”大夥兒蹲在田裏摸了半天，泥漿都翻了幾遍，還是沒找著。

有人跑去叫了大隊的李支書來處理。李支書聽完情況說：“大家再摸摸看，找到了皆大歡喜；要是還沒找著，那就兩人各出一半錢賠了。一個巴掌拍不響，打架你們都有責任，都得受罰。”

仇嫂子歎了口氣：“唉，誰讓我惹的是倩倩她養母呢？李支書看在倩倩的面子上，也該偏她一點吧？”沒等李支書開口，旁邊的社員就不樂意了：“仇嫂子，你這啥子話？這就是你的不對了。明明是你先挑釁肖大娘，你又沒看見肖大娘拿你戒指，現在戒指丟了，支書各打五十大板，肖大娘都沒吭聲，你倒還不樂意了？”肖大娘也點點頭：“我是長輩，支書公斷，我沒二話。”

丟戒指的事兒還沒平息，肖大娘又去找李支書：“胖姑娘親眼看見仇嫂子戴了戒指，肯定是掉那丘田裏了。要不，我們再去摸摸？”李支書說：“行，不就是耽誤點工嘛。”說著便叫上仇嫂子、胖姑娘和幾個社員，一起去田裏“摸魚”。

走著走著，李支書拽了拽肖大娘的胳膊，等其他人走遠了，輕聲說：“大娘，你這手咋一直攥著？”

肖大娘嘿嘿一笑：“習慣了，走路就愛握拳。”

李支書也笑了笑：“我還以為你又要跟人幹架呢。”

“放心，不會了。”

下田後，大夥兒把泥巴都摸得稀碎。正當大家喪氣地準備上岸時，肖大娘突然叫起來：“哎，我摸著東西了。”胖姑娘趕緊跑過去：“莫急莫急，慢慢拿。”她從肖大娘手心的泥巴裏扒出個亮閃閃的東西，一看：“找到了！是戒指！”仇嫂子湊過來接過戒指，松了口氣：“還好找到了，證明我沒冤枉人，也證明肖大娘是清白的，這戒指在泥裏睡了好幾天呢。”

這事過去還不到兩個月，肖大娘就拍板決定，讓倩倩去供銷社接班。她特意找到李支書：“我這麼做，估計好多人不理解，但你肯定懂。”李支書愣了愣：“站在公正的立場上，我還真不太明白。”肖大娘乾咳兩聲，清了清嗓子：“李支書，我最敬佩你這人。就說上次丟戒指那事兒，你明明可以偏著我，卻公事公辦，不徇私情。我年紀大了，往後養老還得靠倩倩。萬一她日後變了心，不還有你這個親哥照著嗎？你肯定會為我主持公道的。”

“大娘，你可別抬舉我了。”李支書笑著說，“其實上次你握緊的拳頭，我就看出不對勁了。不過，我總不能讓你聰明反被聰明誤吧？”

肖大娘盯著李支書，改口道：“那我就叫你一聲大侄子唄。往後我的養老，可就全靠你拿捏著嘍。”

“大娘，難道倩倩對你不好？”

“好！咋不好呢？倩倩待我比親閨女還親，我半句壞話都挑不出來。”肖大娘頓了頓，笑著說，“我這是怕萬一嘛，做人做事，總得做到萬無一失才安心啊。”