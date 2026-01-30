高CP值住宿中的天花板住進東京人的家！房間超大晴空塔美景 東京自由行必收藏
近年許多旅人開始從傳統飯店轉向「公寓式住宿」，享受更像在地人生活的旅遊方式。擁有廚房、陽台、寬敞格局的公寓式房源，不僅價格更親民，也能帶來宛如搬進日本住宅的沉浸感。其中位於東京錦糸町的一間新開幕Airbnb旅館，更因為房間配備超大落地窗、能近距離欣賞東京晴空塔，被網友稱作「平價版景觀飯店」。這次我們實際入住開箱，分享住宿環境、周邊機能、交通路線，也整理訂Airbnb的重要眉角，帶你掌握如何挑選最適合自己的東京旅宿。
圖 / MOOK玩什麼，以下同
錦糸町站步行可達 交通四通八達的便利地點
這間Airbnb旅館位在東京下町氛圍濃厚、生活機能優秀的「錦糸町」。不論是搭電車或公車前往都很方便：
• 從錦糸町車站北口步行約 6–7 分鐘即可抵達。
• 若搭乘都營公車 02，在「太平二丁目」站下車，下車後立刻就能看到公寓大樓。
錦糸町車站擁有 JR 與東京 Metro 半藏門線，可直達澀谷、表參道、秋葉原、新宿、中野、三鷹等地，往返熱門景點相當迅速。對自由行旅客來說，不僅省去多次轉乘的麻煩，也能以更彈性的方式規劃每天的旅行動線。
無櫃台自助入住 更自由彈性的旅宿體驗
Airbnb 最大的特色之一，就是多採用「自助入住」。房東會提前提供門禁密碼，旅客抵達後自行進入即可。免排隊、不受櫃台開放時間限制，尤其適合深夜抵達或天氣不佳的旅客，彈性更高。
14 樓高層房源 打開房門就是一幅東京景色
我們入住的是高樓層的 1402 號房，一開門便能感受到寬敞的大坪數空間。房型為 1房1廳，可容納 3–6 人，無論是家庭出遊、朋友合宿都非常合適。
客廳是進門後的第一個區域，餐桌、沙發擺設整齊，正對著大面落地窗，採光極佳，日光傾瀉進屋內也很療癒。落地窗之外便是招牌亮點——距離剛剛好的晴空塔景。從客廳到陽台皆能看到晴空塔與東京市景，視野寬闊、不被高樓遮擋，宛如擁有私人觀景台。
兩間臥室皆有落地窗 舒適採光加倍放鬆
打開旁邊的隔間門，是擁有雙人床＋單人床的臥室。同樣設置落地窗、也享有晴空塔景觀，採光充足。牆邊的收納櫃提供衣架與備用棉被，行李可輕鬆整理，長住也不會感到凌亂。
乾濕分離浴室＋洗衣機 長住也無負擔
盥洗室以乾濕分離方式設計，空間舒適，浴室、廁所與洗手台分區明確。最受長住旅客喜愛的莫過於內建的 洗衣機，洗衣球、洗衣精全都幫你準備好，旁邊的曬衣架可展開使用，旅途中要洗衣完全無壓力。
廚房設備齊全 在東京也能享受「家」的飯菜香
公寓式旅館最迷人的地方，莫過於能「自己煮」！冰箱、瓦斯爐、烤箱微波爐、鍋具及完整餐具通通具備，只要到樓下便利商店或 24 小時超市購買食材，就能在房內料理一兩餐。
針對旅程飲食失衡的旅客，自己煮青菜或簡單家常菜，是旅行中很久違的溫度，也能省下不少外食費用。
入住小秘訣：垃圾分類、清潔用品、自理日常
Airbnb 與飯店最大不同，就是沒有每日房務清潔。因此入住後，環境維持需要自己動手。房內備有清潔工具：
• 除塵拖把
• 黏毛滾輪
• 吸塵器
• 備用衛生紙、清潔用品
垃圾分類也需留意：
• 右邊丟可回收（瓶罐）
• 左邊丟一般可燃垃圾
只要遵守規定，就能擁有更自由無壓的住宿體驗。
這個房源的交通位置非常便利，能輕鬆前往的景點也非常多！
夜景是整趟住宿的高潮：晴空塔光影陪你入眠
白天能看到晴空塔的清晰輪廓，夜晚則會變成另一種景色。站在陽台上，晴空塔每天亮不同的顏色，彷彿專為旅客準備的私人燈光秀。免買展望台票，就能用最慵懶的姿勢欣賞東京夜景，可說是這間房最具魅力的價值之一。
生活機能超強：餐廳百貨、公園散步一次到位錦糸町站周邊非常繁華。北口有速食店、居酒屋、拉麵店及唐吉軻德，南口則有 PARCO 與 0101 百貨。若同行者有長輩或小孩，不妨到旁邊的 錦糸公園 走走，綠意怡人，是放鬆身心的好去處。
前往各地景點也相當簡單：
• 搭公車可快速抵達 淺草
• 搭 JR 可直達 秋葉原、新宿、吉祥寺、橫濱、鎌倉
• 搭 Metro 半藏門線可一路玩到 清澄白河、三越前、表參道、澀谷
對想跑多景點的旅客，是非常友善的地點。
錦糸町站南口有 PARCO 與 0101 百貨，生活機能便利。
訂房前必看：避開踩雷的 Airbnb 三大重點
若是第一次入住 Airbnb，有三項眉角一定要留意：
1. 仔細閱讀評論，而非只看分數
評論內容會透露治安、清潔度、設備狀況，比星等更重要。
2. 確認是否有電梯
帶行李箱入住二樓以上沒有電梯，會相當辛苦。
3. 了解收費方式
Airbnb 房源常以「房間」而非「人頭」計價。多人入住越划算，單人或短住不一定比飯店便宜。
此外，入住當下記得立刻確認網路、熱水、空調是否正常，有問題才能迅速與房東聯繫。
想找高CP值東京住宿？這間Airbnb值得一試
這間能近距離欣賞晴空塔的高樓層Airbnb，不只擁有媲美景觀飯店的視野，更擁有一般飯店少見的寬敞空間與生活機能，對想體驗「住在東京」感覺的旅客來說，非常值得一住。無論是家庭旅行、好友揪團、長住工作，都能在這裡找到舒適與便利的平衡。若你正打算到東京旅遊，想找一間高CP值、景觀又優秀的住宿，不妨把這間納入清單，或許會成為你下一趟旅行中最驚喜的亮點。
想了解更多！請看影片：MOOK玩什麼
2025東京住宿推薦！比景觀飯店更爽！房間超大晴空塔美景｜免花大錢平價東京Airbnb旅館，高CP值日本必住推薦｜如何挑住宿？訂房陷阱
》https://www.youtube.com/watch?v=umtBxEbw3LE
日本排隊名店免等！內行人的快速通關｜Tabelog餐廳預約中文版上線，不懂日文也通
