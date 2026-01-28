高CP值住宿首選！SLV旅館集團逆勢操作凍漲

2026迎新年，SL館首度特別推出一千元有找的實惠住宿方案！全新裝潢、典雅舒適時尚簡潔的空間，滿足新世代對於極簡美學和低調輕奢華的隱密需求。SLV旅館集團-SL館全新裝潢房型：精品雙人房，新年嚐鮮方案，特別優惠期間：即日起至2月15日。SLV旅館集團游志祥副理表示，重新裝潢的精品雙人房吸引更多的小資旅客，為旅客節省住宿，省下的預算可為旅遊增加更多生活的小確幸，也為旅客帶來耳目一新的旅遊體驗。

SLV旅館集團營運團隊有數十年的飯店服務經驗，不只給旅客最實惠的住宿價格，超乎期待的服務和設施，寬敞的會議空間與乾淨舒適的健身房，SLV旅館集團位於中和交流道附近，旗下有商務旅客最愛的君迪商旅館，情侶首推又寵物友善的SLV Motel以及小資族全新裝潢的SL Motel，提供全方位的選擇。

SLV集團帶給旅客最實惠的住宿價格，超乎期待的服務和設施。圖片提供｜SLV旅館集團

對小資族、商務客和家庭旅客來說，不只多元且彈性的住宿需求，更需要穩定的網路設施和舒適的辦公會議場域，家庭旅客對寬敞舒適的房間有高度的需求，SLV旅館集團-君迪館及SLV館空間寬敞，部分房型更提供烤箱與舒適按摩浴缸，彷彿城市中的新星綠洲，滿足品質與價值的雙重優點，成為商務旅客的助攻神隊友。

君迪商旅隸屬於SLV旅館集團，在硬體規劃要求完美，致力於打造一個功能齊全、氛圍舒適的空間，滿足不同旅客的需求。圖片提供｜SLV旅館集團

許多訪台的國外旅客、北上旅遊的家庭客，喜歡君迪商旅周圍的景點，中和著名求財聖地烘爐地南山福德宮；仿蘇州留園設計的林家花園(林本源園邸) ，是目前台灣僅存最完整的園林建築；美食與遊樂兼具、有新北灶咖美名的樂華夜市，讓來雙北的旅客充分體驗台灣在地不同風貌的美食。

君迪館為旅客提供包車一日遊暢玩新北市專案，例如九份老街、十分瀑布、平溪天燈、北海岸秘境、淡水老街、石碇、千島湖、坪林茶博館、貓空遊、木柵動物園遊、饒河夜市、北投地熱谷、陽明山國家公園等等旅遊景點，皆可為旅客做最完美的客製化安排。

除了迎接新年推出的破盤優惠價全新裝潢房型外，SLV旅館集團亦同步規劃多項深受市場好評的住宿專案，全面回饋旅客，透過多元且實惠的方案設計，提供不同需求旅客更豐富的住宿選擇。

君迪SLV旅館集團，實惠價格吸引旅客搶鮮體驗，多元房型多元選擇，親子帳篷房受消費者喜愛。圖片提供｜SLV旅館集團

多元、不同房型的特別優惠專案，旅客熱推君迪館帳篷親子房的設計，不用風吹日曬還可帶孩子住帳棚，加贈超值好禮，訂購親子專案即贈門票（每門票四張）：台北市兒童新樂園門票、台北市天文科學教育館門票、讓全家有不同的回憶。

新年首度破盤價新裝潢的房型之外，寵物友善與旗艦家庭房，更成為旅客多元實惠的第一選擇。SLV旅館集團旗下-SLV精品館-尊爵雙人房專案價：最低2,099 元，包含寵物清潔費，打造寵物友善住宿環境；SLV精品館-旗艦家庭房：最低$3,099 元。SLV館打造寵物友善住宿，讓捨不得把毛小孩留置寵物旅館或委託親友照顧的旅客可以帶著毛小孩一同入住出遊。

