高CP值桌子500起！會議活動、露營野餐、居家多功能、高腳桌，挑張合適的桌子讓生活得心應手

每天找不到舒服的桌子不是你犯錯，是環境沒配對好。桌子太矮腰酸，太小堆滿雜物，或搬來搬去超費力，讓工作、聚會、手作都被打斷。選對桌子，生活秒變流暢，從會議到下午茶、從創作到社交都能輕鬆上場，省下的時間和好心情，比你想像的還多。

會議快閃戰車：折疊攜帶立即開會現場救星

臨時要開會，佈置活動現場，最怕等桌子又手忙腳亂.對行動辦公或活動籌備人來說，免安裝的折疊桌就是救星，快速展開穩固承重，收納也省空間，讓會議場地布置效率瞬間提升，還能優雅不狼狽.馬上開工吧。

碳鋼免安折疊桌輕展，碳鋼方管穩固承重，雙彈簧設計展開收納都不費力，快速布置不用工具，適合臨時會議。

木紋寬大免組桌好摺，輕鬆折疊操作，防潑水桌面和圓潤桌角，H桿加固更穩，會議布置安心又美觀，搬運簡單，現場快速完成佈置。

鋁合金木紋蛋捲桌，輕巧耐用分離桌面與框架好收納，桌腳三角結構承重強，既能戶外也可當臨時會議桌，收納不占空間，質感也加分。

臨時會議要快，不想手忙腳亂，以上三款免安折疊桌各有特色，碳鋼耐重，木紋防潑水好摺，鋁合金輕巧好收納，現場布置立刻上手.馬上出發。

居家手作工作台：穩固承重創意不設限

手作控或小攤老闆最怕桌子掉鏈子，想要大面積又穩固的工作台，厚實桌面搭配加強桌腳，讓材料工具都能安心放，創意就能盡情發揮，不怕晃、不怕變形，每個作品都更有自信。有了好桌，做事更順，創作更療癒。

鋼木厚實工作桌款，鋼木結構穩固承重，140x40cm大面積，厚桌面能放工具材料，手作創作更安心，不怕晃動。

伊諾北歐多功能桌，簡約風格三色可選，防蛀木心板穩固，厚實桌面加大收納，免組裝到府，適合小攤手作使用。

打造手作工作台重點是穩固與大面積，鋼木桌承重可靠，伊諾桌收納與免組裝便利，讓創作更順手。工具收得下，穩固不晃，攤販也合適。

可樂雅原木高桌款，原木白色清爽風格，鐵管架穩固耐用，下方可調腳墊適應地面，高腳洽談更有質感，讓小店招待更有氛圍。

想在小店或公寓快速打造社交吧台，就用耐刮防潑水的頂堅深色高腳桌款，或帶原木清爽風的可樂雅原木高桌款，兩款都能讓洽談區好整理又有質感。

不管你是需要秒開會的行動辦公、想在小角落聊是非的社交主理人，或是手作天地裡的創作者，一張合適的桌子就是你的萬用舞台。折疊桌讓你說搬就搬，穩固工作台承載每個創意火花，高腳桌立刻製造氣氛。選對桌子，日常場景瞬間升級，生活跟工作都更順手、更療癒。