高CP值、附加價值 牛肉湯拚特色

其森外帶牛肉湯附贈滷蛋與肉燥飯，相當佛心。 （記者林怡孜攝）

記者林怡孜∕台南報導

台南向來是溫體牛肉湯的一級戰區，不論清晨、深夜，總能在街角看到排隊人潮。對外地旅客來說，一碗現切、現燙的牛肉湯是到訪台南的儀式；對在地人而言，更是庶民早餐、日常慰藉。每個人口袋裡都握有一張牛肉湯私房名單，而在消費精打細算的年代，高ＣＰ值與附加價值更成為吸引客人的關鍵，如何在消費者心目中勝出，各有各的吸引力。

位於東區的億哥牛肉湯廿四小時營業，想喝牛肉湯完全不受時間限制。湯頭清甜，肉質軟嫩，憑藉「廿四小時不打烊」已足以擄獲大批夜貓族的心，但真正讓它脫穎而出的則是琳琅滿目的小菜，及每桌必點的脆皮臭豆腐，外酥內嫩、臭香誘人。菜式全天候供應，不少人將其視為「台南深夜食堂」般的存在。

位於北區的旗哥牛肉湯，點湯就送牛燥飯。湯頭鮮甜料多，牛燥飯鹹香帶甜，讓人忍不住一碗接一碗，整體份量與味道恰到好處。同樣位於北區的其森牛肉湯，則提供「滷蛋＋肉燥飯吃免驚」，一走進店就先感受到主人的大方。其森的肉燥偏向古早味的鹹香系，但更令人驚艷的是店內滷蛋，滷汁入味、香氣濃厚，成為許多顧客每次都要至少拿兩顆的靈魂配角。牛肉湯湯頭清爽帶有層次，肉片色澤粉嫩，適合偏好清香系湯頭者。三家店雖風格不同，卻共同展現台南庶民飲食的核心價值，新鮮、實在、熱情與毫不吝嗇。