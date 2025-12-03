高CP背後真相！中國大媽偷東京市場魚下腳料 加工端上居酒屋餐桌給客人

中國大媽在日本經營居酒屋，卻被發現拿魚下腳料加工後端給客人吃。（翻攝自X@renya_mutaguchi、@456ebis）

好噁！中國大媽在日本經營居酒屋，其以高CP聞名，然而背後卻被發現她前往豐洲市場偷竊魚下腳料，將這些被堆放在廢棄物處理區恐被汙染的邊角料拿去加工，再端上餐桌給其他消費者。她21日一次偷走30公斤、市值210日圓的下腳料，做成600日圓「鮪魚魚腮燒」給客人。

綜合《朝日新聞》等日媒報導，東京警視廳11月27日逮捕66歲中國籍女子吳華維，她涉嫌於東京都江東區豐洲市場內偷竊30公斤、價值約210日圓（約新台幣42元）的魚骨，而她竟將市場偷來的魚類邊角料加工後，做成下酒菜端上自己經營名為「楽笑」居酒屋的餐桌。

吳華維涉嫌於11月21日23時30分左右，騎著腳踏車前往豐洲市場，侵入某間公司的「魚類邊角料」集積處，偷走魚頭、魚骨、魚尾、魚鰓等，將這些放入自行車後座的保麗龍箱與前方置物籃後離去。這些下腳料原是市場內的民間公司以每公斤7日圓向業者收購，打算加工做成養殖魚的飼料。

隔日晚間又發生類似竊盜事件，引起市場相關人士的注意且加強警戒。市場26日上午打算召開會議討論應對措施時，吳女被發現再次徘徊在現場附近，員工在確認監視器後報警。吳女坦承犯罪供稱：「鮪魚魚腮與骨頭只要料理一下就能吃，覺得可惜才帶走。把魚腮烤給客人吃，骨頭做成魚丸給自己和員工當伙食。」

女子經營的居酒屋距離豐洲市場約1.5公里。相關人士表示，「從店到豐洲市場騎自行車約15分鐘。她似乎是在去丟店裡垃圾時，看到堆放處的下腳料，突然想到『這個能用』而動了念頭。」東京都相關負責人指出：「平日常進出市場採購的買家被逮捕，實在非常遺憾。為防止再發，我們將強化警備與巡邏。」

「楽笑」居酒屋常客透露，吳女過去在築地市場做中間商，「料理好吃、份量又大，性價比超強」，且吳女相當熱情且親切，由於生意太好，因此還將隔壁民宅改裝成第二家店。有記者前往該居酒屋，發現貼著「本店休息至12月4日」的公告，更發現她為了省210日圓而提供給客人的「鮪魚魚腮燒」，售價竟然是600日圓（約新台幣120元）。

