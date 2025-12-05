髮型設計師轉變為畫家 陳怡君在彰化醫院展出

髮型設計師轉變為畫家，陳怡君在彰化醫院展出作品。(記者吳東興攝)

記者吳東興／彰化報導

作品在歐洲引起注目的三十八歲畫家陳怡君，將作品帶到衛福部彰化醫院展出至十二月底，作品顯現其不羈的另類風格，讓人流連。非科班出身的她自小愛畫，後來成為髮型設計師，七年前一場大病引領她走上繪畫之路，斜槓圓夢。

此次展出陳怡君的三十多幅作品，其獨特的風格讓人不免流連再三，壓克力畫如油畫般立體，線條展現出自由的韻味。她表示，壓克力顏料很快就定型，不易修改，她也不會去修改，創作隨心所欲，就像她自己破繭而出一樣，也希望觀眾能感受到其中蘊含的自由味道。

陳怡君擅長堆疊色彩與直覺性構圖，用酒精加以渲染，表現出能量的交流及律動。她的花系列作品則是將鮮艷的花朵藏於黑暗與陽光之中，更是極具個人特色。陳怡君說，有過黑暗就知道光明是多麼好的存在，再怎麼黑暗，光一定有透進來的時候。

陳怡君表示，三十一歲時生了一場大病，持續發燒了三個月，找不到確切原因，幾乎要了她的命，病癒後她決心打破所有的限制，追求夢想，積極地研究國際藝術家及各種畫作，將她最大的心力投入繪畫創作上。

短短幾年間，她的作品獲邀參加巴黎蒙娜麗莎聯展、里昂藝術展、巴黎鐵塔戰神廣場藝博會等法國各大畫展，也參與比利時布魯塞爾藝術博覽會、西班牙馬德里藝廊聯展等，入圍台灣新藝術展年度主題獎。她在國內及歐洲吸引了眾多藝術愛好者的關注，也已獲邀成為日本明年度的駐村畫家。