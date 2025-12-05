髮型設計師轉變為畫家 陳怡君在彰化醫院展出
記者吳東興／彰化報導
作品在歐洲引起注目的三十八歲畫家陳怡君，將作品帶到衛福部彰化醫院展出至十二月底，作品顯現其不羈的另類風格，讓人流連。非科班出身的她自小愛畫，後來成為髮型設計師，七年前一場大病引領她走上繪畫之路，斜槓圓夢。
此次展出陳怡君的三十多幅作品，其獨特的風格讓人不免流連再三，壓克力畫如油畫般立體，線條展現出自由的韻味。她表示，壓克力顏料很快就定型，不易修改，她也不會去修改，創作隨心所欲，就像她自己破繭而出一樣，也希望觀眾能感受到其中蘊含的自由味道。
陳怡君擅長堆疊色彩與直覺性構圖，用酒精加以渲染，表現出能量的交流及律動。她的花系列作品則是將鮮艷的花朵藏於黑暗與陽光之中，更是極具個人特色。陳怡君說，有過黑暗就知道光明是多麼好的存在，再怎麼黑暗，光一定有透進來的時候。
陳怡君表示，三十一歲時生了一場大病，持續發燒了三個月，找不到確切原因，幾乎要了她的命，病癒後她決心打破所有的限制，追求夢想，積極地研究國際藝術家及各種畫作，將她最大的心力投入繪畫創作上。
短短幾年間，她的作品獲邀參加巴黎蒙娜麗莎聯展、里昂藝術展、巴黎鐵塔戰神廣場藝博會等法國各大畫展，也參與比利時布魯塞爾藝術博覽會、西班牙馬德里藝廊聯展等，入圍台灣新藝術展年度主題獎。她在國內及歐洲吸引了眾多藝術愛好者的關注，也已獲邀成為日本明年度的駐村畫家。
其他人也在看
12月電影院新片！《阿凡達：火與燼》（阿凡達3）潘朵拉星戰火再起、《大蟒蛇》叢林拍片大戰巨蟒；台片《陽光女子合唱團》催淚無敵｜上映時間總整理
2025年邁入最後的12月，年末壓軸強片輪番登場，戲院熱鬧無比！影迷期待已久的史詩級科幻大片《阿凡達：火與燼》終於要上映，金獎大導詹姆斯卡麥隆帶領觀眾進入潘朵拉星球上從所未見的新領域，海陸空動物奇觀更勝以往，頂尖視覺效果絢爛無比，絕不讓人失望，銀幕越大越震撼；另一部由「蟻人」保羅路德、喜劇天才傑克布萊克攜手合作的冒險喜劇《大蟒蛇》，兩人為拍片深入叢林大冒險，沒想到大戰真巨蟒，爆笑又精采，娛樂指數百分百。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
【換日線影劇】《國寶》紀錄日本傳統文化，台灣人為何也愛看？
前陣子金鐘 60 得獎名單出爐，我才開始補看這一屆的話題之作《影后》。沒有錢與名氣的新人演員史艾瑪，與出身演藝世家的王可南，兩人從相識、相熟、撕破臉，到最終學會放下執念，這段關係幾乎濃縮了演藝圈的現實與殘酷。換日線Crossing ・ 12 小時前 ・ 1
神作《驀然回首》真人版明年上映！導演「是他」曾獲坎城影展：被原作背影吸引
《驀然回首》，現在將推出真人版電影，將由以《小偷家族》獲得坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的「是枝裕和」執導造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
超狂聯動！周杰倫x五月天阿信xF3合唱震撼曝光 言承旭鬆口：很珍惜這樣緣份
F3言承旭、吳建豪跟周渝民將在12月19到21日於上海的梅賽德斯奔馳文化中心開唱，並加入五月天主唱阿信，先前遇到會有新歌，5日突然上架由言承旭、吳建豪、周渝民跟五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，歌曲由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，超狂的夢幻聯動轟動2025年的12月。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 3
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 149
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 616
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 3
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 136
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 83
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
中職》一軍年資滿3年即可行使海外FA 彭政閔認為制度應檢討
中職規章規定，一軍年資滿3年，即可申請行使海外FA自由球員權利，味全龍投手徐若熙今年季後取得資格，並行使海外FA權利，可望轉戰日職軟銀鷹，中信兄弟二軍總教練彭政閔認為，一軍年資滿3年即可申請行使海外FA權利，這項規定值得討論。韓職的規定是，球員一軍年資需滿7年，才能行使海外FA權利，年限比中職還長很自由時報 ・ 2 小時前 ・ 6
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 487
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 150
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 377