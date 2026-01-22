髮廊洗頭撐3天不油！她好奇「洗髮精不一樣？」 內行揭關鍵

不少人都有到髮廊洗完頭髮後能維持好幾天清爽，但自己洗卻隔天就開始出油的相同經驗。一名女網友好奇詢問，「髮廊的洗髮精有特別不一樣嗎？」話題立刻在網路上引起熱烈討論。

關鍵是「洗髮精＋洗頭手法＋吹乾＋護髮保養」的綜合效果。（示意圖／pixabay）

原PO日前在Threads發文分享，每次到髮廊洗完頭都能撐好幾天，期間頭皮不會發癢也不會出油，讓她好奇「髮廊的洗髮精有特別不一樣嗎？好神奇！」貼文一出立刻引發共鳴，許多網友紛紛留言，「同問+1，我在家洗頭也都洗兩遍，但還是隔天就油了」、「我有買髮廊的洗髮精回家洗，結論是去髮廊洗才能持久」、「真的，自己洗大概只能撐兩天，髮廊我可以到第三天還不出油也不會癢」。

廣告 廣告

對此，有內行網友出面分析三大重點，首先是髮廊使用的洗髮產品清潔力通常比一般家用產品更強，而且有時會加一些控油、平衡頭皮油脂的成分。此外，髮廊專業人員洗頭時會運用正確手法，以指腹按摩頭皮，把油脂、老廢角質和髒東西清乾淨，而且沖洗很到位。再來則是洗髮後髮廊通常會吹到剛好乾爽的程度，而且會順便用護髮、造型產品保護髮絲和頭皮水油平衡，這樣頭皮就不容易馬上出油。

該網友最後說明，關鍵其實是「洗髮精＋洗頭手法＋吹乾＋護髮保養」的綜合效果，不是單純產品神奇，要是想在家也撐久一點，可以試著模仿髮廊手法、沖乾淨、偶爾用專業洗髮精或是深層清潔髮膜，就能感受到差別。

延伸閱讀

影/徒手攀登101「怎麼上廁所」？霍諾德揭密：怕引發公憤

影/你給我起來！基隆大火小隊長詹能傑殉職 同僚擔架旁悲喊

公平會調高獨占事業門檻至30億元 避免誤殺中型企業