髮廊洗頭撐3天 自己洗「隔天就出油」內行揭3關鍵

女生長頭髮洗頭較費時，有些人會去髮廊洗，一名女網友表示，每次去外面洗頭都可以撐好幾天，頭比較不容易油也不會癢，好奇為何會這樣？話題掀起熱議，許多女網友都有同感，「自己洗頭都隔天就油了，每天都要洗」；內行人則表示，髮廊用的洗髮產品清潔力通常比較強，加上他們有專業手法，去除油脂、老廢角質，最後徹底沖洗，真的洗得很乾淨就能撐比較久。

一名女網友日前在Threads發文表示，每次去髮廊洗完頭，都可以撐好幾天，沒洗頭不會癢也不出油，她好奇「髮廊的洗髮精有特別不一樣嗎？好神奇。」

話題引發熱烈討論，不少網友也有同感，「我在家洗頭也都洗兩次，但還是隔天就油了」、「我有買髮廊的洗髮精回家，結論是上髮廊洗才能持久」、「真的，自己洗最多撐2天，髮廊洗完3天還不會出油。」

內行人則表示，髮廊用的洗髮產品清潔力通常比家裡的還強，加上髮廊員工洗頭有專業手法，會用指腹按摩頭皮，把油脂、老廢角質和髒東西清乾淨，並徹底沖洗，「自己洗可能手法不夠深或沒沖乾淨，洗髮精殘留在頭皮，就比較容易癢或油。」

一名家中開理髮店的網友也透露，有次去給媽媽洗頭，邊看電視邊洗，大約花了半個小時，那次吹完頭髮超蓬鬆，還撐了好幾天才開始出油，「髮廊一般會洗2次，第一次把髒汙洗掉，第二次是洗頭皮，所以比自己洗還乾淨。」

