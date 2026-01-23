髮廊洗頭為何撐超久？她納悶自己來半天就出油 內行曝關鍵：洗錯重點了

有網友發問，為何髮廊洗頭可以撐個2、3天，自己洗卻很快就出油，引起內行專家點出問題，因為很多人沒有將重點放在洗頭皮上，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

女生的頭髮比較長，洗吹比較耗時，有些人就會選擇外出洗頭。一名女網友日前好奇發問，為什麼給髮廊洗頭可以撐比較久？引起熱議，許多網友都有同感，提到「自己的話半天就油了」；貼文也釣出一票內行人表示，「那種咕唧咕唧感就代表有洗乾淨」、「關鍵在洗頭皮，洗2次是基本」、「認真搓頭皮就好，頭髮帶過就好，因為只有頭皮才會出油」。

這名女網友是日前在Threads發文表示，她發現髮廊洗頭可以撐這麼久，「因為洗髮精，還是他們都洗比較久又洗兩次？」貼文一出，網友紛紛討論表示，「我買了髮廊的洗髮精回家洗兩次也是撐不久，肯定是我自己的手有問題沒錯」、「我在家洗頭也都洗兩次，但還是隔天就油了」、「真的，自己洗最多撐2天，髮廊洗完3天還不會出油」。

有內行的網友則點出差異，「自己洗搓5分鐘都嫌久，髮廊至少搓15分鐘」、「第一遍是把頭髮髒污洗掉，第二遍才能夠深層清潔到頭皮，清潔乾淨頭髮頭髮都可以撐比較久，也要選對洗髮精」、「頭皮沖水完，要跟盤子洗乾淨那種咕唧咕唧感就代表有洗乾淨，可以撐很久」。

另外，護髮專家也留言提到正確的洗髮方式，直指洗頭是為了髮量和頭度著想，「不管是油性頭皮、中性、乾性，每次洗頭都要洗兩遍，而且第2遍洗頭至少搓個2分鐘，你會發現第二遍的泡泡變多了，這時候才能深入清潔頭皮毛孔。」專家指出，應該認真搓頭皮就好，頭髮帶過就好，因為只有頭皮才會出油。她補充，「洗頭是在洗頭皮，好的洗髮精頭髮一定都不會順，要柔順就補個護髮」。

