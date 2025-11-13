髮廊「停電驚魂」設計師摸黑弄頭髮 借其他店洗頭

高雄市 / 綜合報導

高雄市鼓山區一間髮廊，日前營業期間碰上停電驚魂，設計師只能靠手電筒，幫客人處理頭髮，但洗髮間抽水馬達停電無法運作，需要洗頭的顧客，只能到附近髮廊，整個過程被記錄下來，無奈又好笑，詢問台電才知道，原來當天有提前公告是「計畫性停電」，單子貼在店旁邊的公用柱子，但髮廊設計師員工旅遊，沒注意到通知單，店家希望台電未來可以貼在顯眼一點的地方。

髮廊內，陷入漆黑，美髮助理趕緊打開手電筒，設計師靠著手機微弱燈光，幫客人整理頭髮。髮廊設計師說：「有人說3點50分會復電。」營業期間停電十幾分鐘，所有人措手不及，就連洗髮間，因為抽水馬達無法運作，客人無法沖洗頭髮。

髮廊設計師設計師說：「我嚇到，我整個心砰砰跳，七上八下的。」髮廊設計師說：「做到一半，就整間店都停(電)掉，就想說怎麼會這樣，也沒收到通知，有點嚇到。」

心情不知道怎麼講七上八下的，做客人做到一半整間都停掉，也沒有收到什麼通知有點嚇到，客人也遇到第一次這樣的狀況，染髮要沖水就不知道怎麼辦，有客人頭上還頂著泡沫，真的沒辦法，設計師只好硬著頭皮....。

記者汪奕嘉說：「當時髮廊遇到停電驚魂，但設計師手上還有客人要處理，因此...，只能到60公尺外的另一間髮廊，來借設備處理。」客人一臉尷尬，頂著泡沫頭走到其他髮廊，不過突然停電，難道又是松鼠惹得禍嗎？台電表示，當天是工作性停電，事前有貼公告，但這期間，高雄鼓山區這間髮廊全體員工旅遊，沒注意通知。

髮廊設計師說：「員工旅遊回來第一天上班，可以直接貼在鐵門上面吧，他貼在跟隔壁中間共用的柱子上，經過完全不會發現。」其他民眾說：「如果正在洗頭的話，我會覺得嚇到，如果還停水，就真的滿困擾。」

台電強調，因為當時屬於短暫施工需求，依規定，已在三天前完成公告，只有利用電器維生的民眾，或是影響公共利益，例如紅綠燈，才會口頭告知。台電高雄區營業處電務副處長孫繼祖說：「公告皆採紅色通知單，並考量民眾反映玻璃清潔問題，張貼於門口明顯處，如信箱，電表等。」

民眾如果長期外出，台電說可至官網查詢，幸好當時其他髮廊神救援，讓設計師順利補救，給客人一個美麗的新造型，結束這場驚魂記。

