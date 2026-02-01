髮箍原來不唸ㄎㄨ！他曝「正確讀音」網一聽秒跪

生活中心／周孟漢報導



不少人在洗臉時都會使用「髮箍」，不讓頭髮沾到水，或著當做造型使用，但與此同時，是否有思考過「髮箍」的正確讀音？近日1名網友發文，表示在他過去的印象當中，都是唸「髮ㄎㄨ」，直到最近才知道正確讀音是「髮箍（ㄍㄨ）」，讓他超傻眼，文章曝光後，更是引來多名網友驚訝表示「學到一課了」。

1名網友在Threads發文，驚訝表示，一直以來都以為「髮箍」的「箍」字，讀音唸「ㄎㄨ」，直到這天才終於知道「箍」字的讀音叫做「ㄍㄨ」，傻眼寫下「What！？…『箍』這個字唸ㄍㄨ？」，並無奈直喊「來沒有人糾正過我，Why？？？」。

許多人都將髮箍的「箍」字唸成「ㄎㄨ」。（示意圖／AI生成）

金箍棒會唸對、緊箍咒卻唸錯？網友舉《西遊記》神例證





文章出爐後，立刻引發網友熱烈討論，不少人都以《西遊記》中的「緊箍咒」與「金箍棒」舉例，「我也會說髪ㄎㄨ，但是是金ㄍㄨ棒」、「緊『箍』咒，你怎麼唸？」、「金箍棒，不會念金ㄎㄨ 棒吧」，原PO則笑喊「我知道唸金箍ㄍㄨ棒，但卻唸緊ㄎㄨ咒」。

不少人都以《西遊記》中的「緊箍咒」與「金箍棒」舉例。（圖／翻攝自百度百科）





「不屑」也常唸錯！教育部辭典曝讀音真相





不過，大多網友都一笑置之，表示「可能跟我一樣，知道唸箍（ㄍㄨ）但還是會說哭，也不覺得別人說哭有什麼奇怪的」、「之前打字打不出來，但又想不起來怎麼手寫，最後終於找到，發現它唸ㄍㄨ也是一整個很驚嚇」、「像紙屑、不屑，屑的音是『ㄒㄧㄝˋ』，但大家都把不屑唸成『不穴』」。實際查閱教育部《重編本國語辭典修訂本》與《簡編本國語辭典》後，則可以發現，「箍」字的注音確實為「ㄍㄨ」，為束緊物體的環狀物，如「頭箍」、「鐵箍」。

「箍」字的注音確實為「ㄍㄨ」。（圖／翻攝教育部《重編本國語辭典修訂本》官網）





