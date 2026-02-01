髮箍讀音不念「ㄎㄨ」 他查正解傻眼：沒人糾正過

一名網友發現「髮箍」的「箍」正確讀音其實是「ㄍㄨ」，但一直以來都念「ㄎㄨ」，他驚訝直呼「為什麼從來沒人糾正過我？」將其PO上網引起熱烈討論，一票人舉《西遊記》裡的「金箍棒」、「緊箍咒」，和「髮箍」相比較，直言「箍」字本來就念作「ㄍㄨ」，但日常說「髮箍」時，口語發音有時會自動變成「ㄎㄨ」，讓發文的原PO秒懂。

原PO近日在Threads發文表示，一直以為「髮箍」的「箍」念作「ㄎㄨ」，沒想到正確讀音其實是「ㄍㄨ」，讓他驚訝直呼：「為什麼從來沒人糾正過我？」

查閱教育部《重編本國語辭典》與《簡編本國語辭典》發現，「箍」的讀音確實為「ㄍㄨ」，常見於「頭箍」或「髮箍」。

貼文引發網友討論，不少人提到《西遊記》中的「緊箍咒」與「金箍棒」，並指出「箍」字本來就念作「ㄍㄨ」，不過日常說「髮箍」時，口語發音有時會自動變成「ㄎㄨ」。

網友紛紛留言，「我也會說髪『ㄎㄨ』，但是是金『ㄍㄨ』棒」、「沒關係，聽得懂就好」、「我都念髮『ㄎㄨ』跟金『ㄍㄨ』棒，我沒想過會是用同一個字」、「你看西遊記是講緊『ㄍㄨ』咒還是緊『ㄎㄨ』咒」、「可能跟我一樣，知道正確念法，但髮箍還是會念成『ㄎㄨ』」、「就像紙屑或不屑，屑的音同『謝』， 但大家都把不屑唸成『穴』」。

