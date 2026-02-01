「髮箍」讀「ㄎㄨ」他驚喊從未被糾正 網：口語發音習慣

你讀對了嗎？國語注音百百種，最近有民眾發現，自己都把「髮箍」的「箍」讀作「ㄎㄨ」，然而實際應該讀作「ㄍㄨ」，他驚訝多年來都沒被糾正，有網友指出這是口語發音和讀音的差別。

國字的口語讀音有時會讓人搞錯實際發音，最近有民眾分享直到現在才知道「髮箍」的箍字讀「ㄍㄨ」而非「ㄎㄨ」。（示意圖／中天新聞）

這位民眾在Threads分享，過去他一直以為這個「箍」字念「ㄎㄨ」，而且沒被糾正過讀音，直到現在才發現，原來是讀「ㄍㄨ」，讓他非常驚訝。

貼文曝光後，有內行人表示，日常說「髮箍」時，口語發音有時會自動變成「ㄎㄨ」，還有許多細心網友留言表示長知識，「因為一直要打這個字找不到就會發現正確讀音了」、「之前打字打不出來，但又想不起來怎麼手寫，最後終於找到發現他唸ㄍㄨ也是一整個很驚嚇，又是一個以訛傳訛的例子」、「我也會說髪ㄎㄨ，但是是金ㄍㄨ棒」、「可能跟我一樣，知道唸箍（ㄍㄨ）但還是會說哭（ㄎㄨ），也不覺得別人說哭（ㄎㄨ）有什麼奇怪的」。

另有網友指出，其他生活常見的國字，也常有被讀錯的時候，「像紙屑、不屑， 屑的音是『謝』（ㄒㄧㄝˋ）， 但大家都把不屑唸成『不穴』（ㄒㄩㄝˋ）」、「像焙ㄅㄟˋ茶 也有人會唸ㄆㄟˊ茶」、「就像ㄓ˙子花 我都唸ㄓˋ子花一樣」。

教育部公布「箍」字只有1種讀音「ㄍㄨ」。（圖／翻攝自教育部重編本國語辭典修訂本官網）

實際查詢教育部《重編本國語辭典》、《簡編本國語辭典》，也可得知「箍」的確只讀作「ㄍㄨ」，作為名詞時，指「束緊物體的環狀物」，如「頭箍」、「鐵箍」，而動詞的字義則是「束緊、勒緊」。

