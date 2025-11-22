「髮量王者」趙露思養髮聽媽媽的話 1物每天吃1湯匙就夠

中國女星趙露思以超多髮量出名，近期因與港星陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》再受關注。趙露思曾分享自己的養髮祕訣之一是吃黑芝麻。營養師指出，黑芝麻有許多助身體抗氧化、抗發炎的營養素，可以改善頭皮循環、幫助毛囊生長。

趙露思在《許我耀眼》中飾演嫁入建築業豪門的電視節目策畫，婚前學著適應豪門生活，被準婆婆發現她頭髮毛燥，現實中的趙露思向來以豐厚髮量出名，堪稱「髮量王者」，還分享過許多自己保養頭髮的祕訣。

按摩頭皮 養出健康頭髮

趙露思曾說，頭皮健康，頭髮才會健康，因此她會每天用木質按摩梳梳頭200下，洗髮時用指腹以畫圓的方式按摩頭皮，幫助促進血液循環和毛囊代謝，還有洗頭時只用溫水，避免水溫太高會破壞頭皮角質層。

另外，趙露思還相信，養髮要從飲食做起，因此常吃蛋、魚、豆腐和綠色蔬菜，少吃油炸、辛辣、太甜的食物；趙露思還發現，只要睡眠充足，頭皮狀態就會穩定很多，所以她會盡量避免熬夜，保持規律作息和充足的睡眠。

另一個趙露思曾分享過的特殊養髮飲食，是吃黑芝麻。趙露思說，她媽媽說吃黑芝麻對頭髮好，讓她從小就愛吃。

行健大直健康管理診所營養師劉諭均指出，紫外線、工作壓力大都會造成身體慢性發炎，最近季節轉換進入秋冬，頭皮容易乾澀、有頭皮屑、皮脂的膜失衡會造成頭皮乾癢，缺鐵的人頭髮更容易脆弱。

黑芝麻含維生素E、鈣、鐵、鋅

劉諭均說，黑芝麻含有維生素E、芝麻素、芝麻酚、鈣、鐵、鋅等多種有助毛髮生長和頭皮健康的維生素，建議一般健康成人每天吃10～15克，相當於1湯匙的量就足夠。

維生素E、芝麻素、芝麻酚：都有強效抗氧化功能，可以幫助改善頭皮的養分循環，幫助毛囊加速生髮。

鈣：有助細胞代謝和神經傳導，可以維持毛囊健康。

鐵：缺鐵、貧血的人頭髮容易脆弱，芝麻中的鐵質可以幫助紅血球攜帶氧氣和養分，維持頭皮所需的營養。

鋅：主要功能是幫助身體合成蛋白質，幫助頭皮避免乾澀。

由於黑芝麻屬於油脂類，對於血脂過高、平常飲食油膩的人來說仍然不適合多吃，市面上各種芝麻製品中，如果直接吃芝麻糖，可能又會吃進過多的糖分，所以劉諭均建議，因為蛋白質是合成頭髮的原料，以現成包裝的芝麻粉放進牛奶或豆漿等蛋白質類食物搭配一起喝，可以同時避免吃過量，又能夠兼顧幫助生髮。

搭配蛋白質一起吃效果好

不過另一方面，劉諭均提醒，芝麻素在芝麻中的含量相當少，光靠吃芝麻或芝麻粉補充是不夠的，通常需要經過提煉萃取做成保健食品才能攝取足夠，但不建議吃高劑量的芝麻素，因為身體的吸收效率有限，攝取過多身體未必能全部吸收，多餘的仍會被排出體外。

對於容易掉髮、毛囊脆弱的人來說，劉諭均建議同時補充蛋白質和鈣、鐵、鋅，每個人所需的蛋白質量不同，大約相當於每公斤體重需要1～1.2克的蛋白質，民眾可以依照自己的體重換算每天應該攝取的蛋白質含量。

吃好油降發炎 維生素C、E抗氧化

如果是經常染燙頭髮的人，頭皮受到的氧化壓力較大，會讓髮根較為脆弱，劉諭均建議多補充維生素C、E，幫助抗氧化。

此外，劉諭均還建議民眾，好的油脂也有幫助頭皮保濕、降低身體慢性發炎的效果，因此建議搭配攝取深海魚類、堅果、亞麻籽、奇亞籽等富含Omega-3的食物。

