「髮量王者」趙露思養髮聽媽媽的話 1物每天吃1湯匙就夠
中國女星趙露思以超多髮量出名，近期因與港星陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》再受關注。趙露思曾分享自己的養髮祕訣之一是吃黑芝麻。營養師指出，黑芝麻有許多助身體抗氧化、抗發炎的營養素，可以改善頭皮循環、幫助毛囊生長。
趙露思在《許我耀眼》中飾演嫁入建築業豪門的電視節目策畫，婚前學著適應豪門生活，被準婆婆發現她頭髮毛燥，現實中的趙露思向來以豐厚髮量出名，堪稱「髮量王者」，還分享過許多自己保養頭髮的祕訣。
看更多：女星爆「失語症」腦波全藍停工！醫揭壓力「大腦當機」警訊，5大護腦食物防失智
按摩頭皮 養出健康頭髮
趙露思曾說，頭皮健康，頭髮才會健康，因此她會每天用木質按摩梳梳頭200下，洗髮時用指腹以畫圓的方式按摩頭皮，幫助促進血液循環和毛囊代謝，還有洗頭時只用溫水，避免水溫太高會破壞頭皮角質層。
另外，趙露思還相信，養髮要從飲食做起，因此常吃蛋、魚、豆腐和綠色蔬菜，少吃油炸、辛辣、太甜的食物；趙露思還發現，只要睡眠充足，頭皮狀態就會穩定很多，所以她會盡量避免熬夜，保持規律作息和充足的睡眠。
另一個趙露思曾分享過的特殊養髮飲食，是吃黑芝麻。趙露思說，她媽媽說吃黑芝麻對頭髮好，讓她從小就愛吃。
行健大直健康管理診所營養師劉諭均指出，紫外線、工作壓力大都會造成身體慢性發炎，最近季節轉換進入秋冬，頭皮容易乾澀、有頭皮屑、皮脂的膜失衡會造成頭皮乾癢，缺鐵的人頭髮更容易脆弱。
黑芝麻含維生素E、鈣、鐵、鋅
劉諭均說，黑芝麻含有維生素E、芝麻素、芝麻酚、鈣、鐵、鋅等多種有助毛髮生長和頭皮健康的維生素，建議一般健康成人每天吃10～15克，相當於1湯匙的量就足夠。
看更多：20天終結禿髮！台大研究轟動國際 名醫揭：脂肪是逆轉關鍵
維生素E、芝麻素、芝麻酚：都有強效抗氧化功能，可以幫助改善頭皮的養分循環，幫助毛囊加速生髮。
鈣：有助細胞代謝和神經傳導，可以維持毛囊健康。
鐵：缺鐵、貧血的人頭髮容易脆弱，芝麻中的鐵質可以幫助紅血球攜帶氧氣和養分，維持頭皮所需的營養。
鋅：主要功能是幫助身體合成蛋白質，幫助頭皮避免乾澀。
由於黑芝麻屬於油脂類，對於血脂過高、平常飲食油膩的人來說仍然不適合多吃，市面上各種芝麻製品中，如果直接吃芝麻糖，可能又會吃進過多的糖分，所以劉諭均建議，因為蛋白質是合成頭髮的原料，以現成包裝的芝麻粉放進牛奶或豆漿等蛋白質類食物搭配一起喝，可以同時避免吃過量，又能夠兼顧幫助生髮。
搭配蛋白質一起吃效果好
不過另一方面，劉諭均提醒，芝麻素在芝麻中的含量相當少，光靠吃芝麻或芝麻粉補充是不夠的，通常需要經過提煉萃取做成保健食品才能攝取足夠，但不建議吃高劑量的芝麻素，因為身體的吸收效率有限，攝取過多身體未必能全部吸收，多餘的仍會被排出體外。
對於容易掉髮、毛囊脆弱的人來說，劉諭均建議同時補充蛋白質和鈣、鐵、鋅，每個人所需的蛋白質量不同，大約相當於每公斤體重需要1～1.2克的蛋白質，民眾可以依照自己的體重換算每天應該攝取的蛋白質含量。
吃好油降發炎 維生素C、E抗氧化
如果是經常染燙頭髮的人，頭皮受到的氧化壓力較大，會讓髮根較為脆弱，劉諭均建議多補充維生素C、E，幫助抗氧化。
看更多：很多人都怕！嚴重掉髮怎麼辦？ 醫囑多補充「這些」營養素 給頭髮需要的材料
此外，劉諭均還建議民眾，好的油脂也有幫助頭皮保濕、降低身體慢性發炎的效果，因此建議搭配攝取深海魚類、堅果、亞麻籽、奇亞籽等富含Omega-3的食物。
◎ 圖片來源／翻攝自趙露思IG
◎ 諮詢專家／劉諭均營養師
更多健康2.0報導
一躺下就鼻塞睡不好？醫師教你5撇步 呼吸順暢一覺到天亮
泡湯季小心黴菌上身！醫師教你3招預防灰指甲 暖腳不養菌
你還在做「眼球操」緩疲勞？專家警告：不但沒效還會加重眼睛負擔
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 2 小時前
趙雅芝孫女首露面「瓜子臉、大眼睛」 高顏值被誇：隔代遺傳天花板
女星趙雅芝縱橫演藝圈多年，更因為出演《新白娘子傳奇》中的「白蛇」一角，受到許多人喜愛。日前，趙雅芝迎來71歲生日，當天也舉辦慶生活動邀來許多大咖來賓共襄盛舉，其中趙雅芝孫女一出場，超高顏值便掀起大家議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
狂吃菜仍便秘！醫大推「4食物」 不到1周就變順暢
即使大量攝取蔬菜，仍有便秘問題，可能是膳食纖維吃得不對。基因醫師張家銘提到，當出現便秘時，代表腸道的節奏被打亂，此時若一味地吃更多纖維，反而使腸子更緊繃，建議每天補充車前子、奇異果、李子乾、高礦物質水，通常不到1周就能暢通。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
趙露思不忍了！大動作鎖定17名黑粉提告 怒喊：舉證已完成
中國女星趙露思近期憑《許我耀眼》作品人氣飆漲。如今回歸後她以實際行動回擊黑粉，繼正式脫離前東家「銀河酷娛」並加盟新公司「虎鯨文娛」後，她的新工作室昨（20）日晚間突然在微博發出律師聲明，被網友形容是「演藝圈最剛女神」，也讓「趙露思提告17黑粉」迅速登上熱搜榜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳美鳳辦卡證明本人「展示手機桌布」 急脫口罩刷臉鬧笑話
陳美鳳表示，18日晚上前往百貨公司購物，結帳時被櫃檯人員告知原先持有的卡片已累積消費達標，可以升等為金卡。於是她與助理一同前往樓上服務台辦理升級手續。未料，當服務人員依規定請她出示照片或文件時，陳美鳳誤以為是要「證實她是本人」，竟天真地將手機桌面照片展示給...CTWANT ・ 4 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中
蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前
林映唯婚禮「根本金馬獎典禮」 賈靜雯當證婚人曝緊密緣分
林映唯21日與交往三年多的男友Richard舉辦婚禮，這場婚禮籌備近一年，大小事全由親自規畫，現場更是星光熠熠，並由賈靜雯擔任證婚人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定
高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會健康2.0 ・ 2 小時前
和牛、扇貝也掰了！ 中國對日經濟脅迫擴大 下一箭恐怕瞄準「這產業」 衝擊日本1成出口 美智庫：中方最怕日本戰略清晰 一島鏈民主國家恐串聯抗中｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本高市內閣關於「台海有事 日本有事」的立場，中方發起一系列經濟脅迫反制。原本預計重新開放的水產與牛肉，都突然喊卡。中國是日本最大貿易夥伴，此舉引發日本國內對經濟衝擊的憂慮。 《華爾街日報》甚至分析，若中國的經濟施壓延伸到工具機等關鍵產業，恐怕是衝著日本執政黨選區與高市政權而來，因為這些選區與中國供應鏈和市場緊密相連。 不過日本民間多以幽默面對中國威嚇。中國為何無法複製2012年的反日浪潮？中方最怕日本在這場衝突中做什麼事，改變整個印太情勢呢？ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
台北人久等了！「2大人氣Buffet」年底回歸 不到700元爽爽吃
台北市老饕注意！饗賓集團旗下2大人氣Buffet「朵頤餐廳Doricious」、「果然匯」將進駐新光三越台北站前店，新光三越證實2大品牌最快年底前在13樓登場，饗賓集團也證實2大品牌預計年底前開幕，朵頤主打海陸主餐千元有找，還能享用沙拉、熟食、甜點，果然匯將成為北車素食愛好者的新選擇。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
黃金還能這樣玩！ 有錢人靠「這招」在家收息躺著賺
在房市高漲、股市震盪、通膨持續的年代，富人正悄悄把目光轉向一個極少人想過的領域——出租黃金。金條竟然也能像房子一樣「出租收利息」？今年金價狂飆超過50%，這股新興趨勢意外成為投資圈熱門話題，也挑戰了黃金「只能抱著不動、沒有收益」的傳統印象。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台灣首見化粧品檢出蘇丹紅 食藥署：14家業者停售下架
台灣首見化粧品檢出禁用色素蘇丹4號，食藥署表示，17日確認有中國問題產品在國內網路平台販售，且國內進口商輸入相同新加坡問題原料，流向歐萊德、綠藤生技等14家業者，已要求業者須在48小時內完成自主清查，並同步暫停販售、下架問題產品。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
魏哲家美國獲頒羅伯特諾伊斯獎 神秘嘉賓曝
台積電董事長暨總裁魏哲家今（21）日天在加州聖荷西獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。他表示，這個獎項不僅是頒給他個人，他要獻給台積電團隊，能跟台積電眾多優秀夥伴一起共事，他感到非常榮幸。美國半導體產業協會（SIA）今天在加州聖荷西舉行羅伯特諾伊斯獎頒獎晚宴。台積電董事長暨總裁魏哲家、台積電前董事長劉德音今年共同獲獎，並親自出席頒獎晚宴。這座獎項象徵半導體界至高榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
霍建華翻拍阿部寬角色《他為什麼依然單身》Netflix Top 3！台劇《黑白原來是真的》《黑盒子》《看看你有多愛我》熱播中！Apple TV+ 《萬中選一》好評推薦｜追劇報報
本週好劇，葛兆恩與紀成澔「二搭」回歸演出直式影集《黑白原來是真的》熱度報表！新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！話題影集《黑盒子》迎來最高潮的精彩完結篇。霍建華翻拍阿部寬經典日劇角色的《他為什麼依然單身》必看！美劇《萬中選一》被推爆不看嗎？本週追劇報報好劇推薦一起看！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 21 小時前
德語媒體：危險的升級
《新蘇黎世報》發表評論稱，日本首相的涉台言論，引發中國強力反彈，中日關系再度陷入了危險的漩渦。《南德意志報》評論稱，德國財長克林拜爾完全跌進了北京的陷阱。德國之聲 ・ 10 小時前
漫步大崙山銀杏步道 金色森林、茶田雲海、仙氣竹林！南投鹿谷的深秋漫步好美
深秋的南投鹿谷，美得像一幅被風輕輕翻動的圖畫。當陽光灑落大崙山銀杏步道，金黃葉海在茶田之間微微閃爍，彷彿走進一座會呼吸的金色森林。轉個彎，雲霧在山谷裡緩緩升起，忘憂森林倒映著季節的靜謐，溪頭妖怪村的童趣氣息與森林園區空中走廊的壯闊視野交織成一段奇幻旅程。而孟宗竹古戰場的仙氣竹林，更是讓步伐不自覺慢了下來，只為多停留片刻。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 22 小時前