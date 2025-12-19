髮際線後退是禿頭警訊？醫提醒：洗頭掉髮超過●根就要注意，多吃這3種食物留住健康髮量

35歲王先生近月來明顯掉髮增多，前額髮際線後退形成「M型禿」樣貌，至北市聯醫中興院區中醫科就醫後確診為第三期雄性禿。經以「美顏針」每週三次治療約一個月，掉髮情形改善，並長出新生髮。中醫師指出，男性雄性禿與遺傳、賀爾蒙相關，中醫藉由美顏針疏通經絡、促進氣血運行，使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部的頭髮新生。同時提醒民眾留意睡眠、營養與生活習慣，以保護頭皮健康度。

雄性禿與遺傳、賀爾蒙有關

洗頭時一搓頭髮往下滑，看見掌心的髮量比以往多出許多；照鏡子時，前額兩側線條悄悄後退，露出的額頭似乎越來越寬——這些跡象往往是雄性禿找上門的第一個警訊。臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，王先生確診的「第三期雄性禿」特徵是前額兩側髮際線明顯後退，呈現如英文字母「M」的形狀，即俗稱的「M型禿」。

林在裕進一步說明，男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮，可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。雖屬常見，但許多患者忽略早期輕微落髮，只等到髮量明顯稀疏才就醫。若未及早治療，髮際線會持續後退，甚至波及頭頂前緣。因此，他提醒，只要出現洗頭掉髮增加、額角後退或髮缝變寬，就應視為毛囊功能正快速下降的警訊，並及早治療以免失去治療的最佳時機。

美顏針刺激頭皮經絡改善禿髮

針對王先生的落髮問題，中醫治療採用「美顏針」的方式。林在裕表示，美顏針的針細如髮絲相較於傳統的針灸針具治療時幾乎沒有疼痛感，病友的接受度較高。美顏針療法具有疏通經絡、調和氣血，使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部的頭髮新生。

保髮防禿注意睡眠、飲食與生活習慣

除了治療，民眾若能掌握自我監測與日常保養，也能大幅減少落髮惡化。林在裕提醒，以下四大方向可協助民眾判斷並預防禿髮進展：

1. 自我檢測掉髮量

林在裕指出，一般人每天自然掉落的毛髮約落在 50～100 根之間，若出現以下狀況，代表毛囊可能正加速退化，一定要及早治療，切莫失去治療的最佳時機。

洗頭時掉髮超過30根 。

一整天掉髮的總量超過100根以上，並且頭頂髮量明顯少於後腦部位的髮量

2. 維持規律睡眠

頭髮生長與身體修復息息相關。若長期熬夜、睡眠不足，會使頭皮微循環下降，油脂分泌紊亂，加速毛囊萎縮。建議民眾養成 「晚上11點前睡覺」 的習慣，讓毛囊能獲得足夠的休息與修復時間。

3. 補充優質營養

預防禿頭、改善髮質，平常可多攝取以下食物：

優質蛋白質如魚、肉、蛋、奶、豆類。頭髮的主要成分就是蛋白質，多攝取優質蛋白質有益頭髮生長。

含碘食物如海帶、海藻、紫菜，可促進頭部的新陳代謝率。

含維生素E食物如芹菜、菠菜、芥菜、黑芝麻。維生素E可以強化毛囊營養，改善頭皮的血液循環。

4. 避免刺激與油膩食物

部分飲食習慣會破壞頭皮健康，導致毛囊受損。建議避免和忌食下列食物：

菸、酒及辛辣刺激食物，如蔥、蒜、韭菜、薑、花椒、辣椒等，會使頭皮血液循環變差。

油膩、燥熱食物，如肥肉、油炸食品，會讓頭皮更加出油及流汗，而使頭皮的健康度變差。

