髮香區／慈妹爆熱戀綠島民宿男！「同遊泰國超閃」富邦回應了

慈妹是啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員。（圖／翻攝自慈妹IG）





中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員慈妹（彭翊慈）憑藉甜美外型深受不少粉絲喜愛，今（8）日週刊爆料她與一名在綠島經營民宿的男子穩定交往多年，兩人經常在社群平台偷偷放閃，絲毫不隱藏戀情，對此，富邦育樂稍早也正式回應了。

根據《鏡週刊》報導，慈妹與在綠島開民宿的男友交往多年，兩人關係穩定，且戀情已在熟人圈內公開。親近人士透露，雙方個性契合，男友外型陽光、膚色黝黑，熱愛戶外運動，與活潑開朗的慈妹十分速配，小倆口還一同飼養米克斯犬，近日更到泰國旅遊。

慈妹近日發出泰國出遊的貼文疑似就出現男友身影。（圖／翻攝自慈妹IG）

慈妹近日發出泰國出遊的貼文疑似就出現男友身影。（圖／翻攝自慈妹IG）

針對慈妹的戀情，富邦育樂稍早回應表示：「對於啦啦隊成員私生活領域部分，尊重每個女孩的個人空間，感謝大家關心。」事實上，慈妹在IG擁有45.8萬粉絲，在啦啦隊中擁有極高人氣，去年2月慈妹曾與一名帽T男傳出烏龍緋聞，對方在外守候長達7小時，事後一同驅車返家，不過知情人士事後澄清僅為工作夥伴，如今真男友現身，戀情也引來不少粉絲祝福。



