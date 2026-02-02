髮香區／短今不藏了！大方曬5美照 大票網友朝聖

短今一直以高挑身材與親切的個性深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自短今IG）





中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員短今（胡馨儀），一直以高挑身材與親切的個性深受粉絲喜愛。近日她在社群網站上大方分享了一組全新棚拍照，展現出近期瘦身成功的極致成果。這系列照片中，她挑戰了高難度的純白禮服，優雅而自信的姿態不僅展現了職棒女神的氣場，也讓網友紛紛讚嘆她自我管理的毅力。

剪裁獨特白紗禮服勾勒優雅身型

在短今分享的照片裡，她選擇了一襲設計充滿細節的純白長洋裝，整體風格散發女神風範。這套禮服在剪裁上別出心裁，上半身巧妙結合了開襟與鏤空元素，充分展現出她修長的頸部與自信的線條。腰間兩側的挖空設計，更是神來之筆，將她努力維持的纖細腰身完美襯托出來，在光影交錯的棚拍環境下，勾勒出極致的體態美感。

廣告 廣告

除了上半身的巧思，裙襬部分則融入了高衩設計，隨著短今側身變換姿勢，展現出她身為長腿女神的優勢。這套服裝成功融合了現代設計感與女性的優雅魅力，從胸部、腰線到整體比例，都呈現出流暢且充滿生命力的曲線，讓粉絲直呼這組照片美得像藝術品。

兩個月內減重七公斤展現驚人毅力

短今之所以能如此自信地駕馭這套禮服，與她近期的身材管理密不可分。身高173公分的她，雖然原本就擁有令人羨慕的比例，但她對自我要求相當高。短今曾在社群平台上透露，她從2025年4月初開始執行嚴格的甩肉計畫，透過規律運動與飲食調整，短短2個月的時間內就成功減去7公斤，並曾曬出比基尼照記錄這段努力的過程。

這種自律的態度，也是她能在競爭激烈的啦啦隊圈中始終保持高人氣的原因之一。短今表示，變身不僅是為了外在的美感，更是為了讓自己在舞台上應援時能有更好的體能與狀態，展現出陽光且健康的自信美。

職棒女神生活點滴深受粉絲支持

身為超人氣隊員，短今的一舉一動都備受矚目。無論是球場上熱力四射的應援，還是私底下生活化的穿搭分享，她總能帶給粉絲正向的能量。這次的棚拍系列照，除了收穫大量讚美，也激勵了不少正在進行身材管理的網友。粉絲們紛紛留言表示，短今瘦身後整個人更有質感了，完美詮釋了什麼叫作「努力後的自信最美」。



【更多東森娛樂報導】

●短今、林可「比基尼」上陣！真實身材全看光 網暴動了

●髮香區／趙娟週大巨蛋性感熱舞 粉絲：不知道要看哪

●短今公開硬碟私藏片！素顏睡醒全被拍 彎腰炸出傲人上圍

