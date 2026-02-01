髮「箍」讀音不是念ㄎㄨ 他得知正解嘆：從小到大沒人糾正過

日常生活中一些用語，可能真正的讀音與普遍大眾以為的不同。（示意圖／Pixabay）

注音符號是小學國語教育必修內容，學習各種詞彙的用法和讀音都相當重要，但隨著時代演進，常常出現意想不到的變化。近日有民眾驚覺，髮箍的箍正確讀音是「ㄍㄨ」，但自己從小到大都念「ㄎㄨ」，而且都沒被糾正過；他在社群抱怨，竟釣出一票人很有共鳴，笑說「你不孤單，我也都念ㄎㄨ」。

日前一名網友透過社群平台Threads發文表示，過去他都以為髮箍的讀音是「ㄈㄚˇㄎㄨ」，最近才知道箍的正確讀音是「ㄍㄨ」，讓他很錯愕，甚至不明白為何從小到大沒人糾正自己，最後還用了一個小丑表情圖案，似乎在比喻自己像小丑一樣。

廣告 廣告

貼文一出，引發許多網友討論。有不少人跟原PO一樣，「我從小到大也都念ㄎㄨ耶，難怪每次想買新髮箍搜尋關鍵字都打不出來」、「你不孤單，我也都念ㄎㄨ」、「其實我知道ㄎㄨ是錯的，但我還是念髮ㄎㄨ」、「我想說聽得懂就好，又不是在考試」。

有一派人則表示，「箍一直都只念ㄍㄨ啊，除了髮箍最常聽到的應該是金箍棒、緊箍咒」、「箍本來就是念ㄍㄨ喔，不知道為什麼大家都念成ㄎㄨ」。據教育部《重編本國語辭典》與《簡編本國語辭典》，箍的標準讀音確實為ㄍㄨ，常見用法有髮箍和頭箍。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

商場停車費怎麼省？男星實測1招「150秒變0元」 網讚：台灣人的小默契

婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭

嘉南羊乳發聲喊告悄刪文！小編凌晨現身滅火 網揪破綻：老人硬裝年輕人