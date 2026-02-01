髮「箍」讀音竟不是ㄎㄨ！脆友查辭典看傻：唸錯20年…沒人糾正過

生活中心／綜合報導

一名網友近日驚覺，「髮箍」的「箍」正確讀音其實是「ㄍㄨ」，而非自己從小念到大的「ㄎㄨ」，忍不住直呼「為什麼從來沒人糾正過我？」。（示意圖／AI生成）

一個再日常不過的小物，竟也能掀起語文大討論。一名網友近日驚覺，「髮箍」的「箍」正確讀音其實是「ㄍㄨ」，而非自己從小念到大的「ㄎㄨ」，忍不住直呼「為什麼從來沒人糾正過我？」貼文曝光後，立刻引發大批網友共鳴，不少人坦言「一直都念錯」，也有人笑說「原來不是只有我」。

原PO在社群平台Threads發文表示，自己一直以為「髮箍」的「箍」念作「ㄎㄨ」，直到最近查資料才發現正確讀音其實是「ㄍㄨ」，讓他相當震驚。貼文一出，隨即引來大量留言討論，不少網友立刻舉出《西遊記》中的經典元素對照，「金箍棒」、「緊箍咒」全都念作「ㄍㄨ」，直言「箍」字本來就是這個音。

不過，也有不少人指出，雖然知道正確念法，但日常口語中仍習慣把「髮箍」唸成「ㄎㄨ」，「我也會說髮『ㄎㄨ』，但是是金『ㄍㄨ』棒」、「你看西遊記是緊『ㄍㄨ』咒還是緊『ㄎㄨ』咒」、「知道正確讀音，但還是會脫口而出念錯」，也有人緩頰表示，「聽得懂就好」、「語言本來就會被口語影響」。

實際查閱教育部《重編本國語辭典》與《簡編本國語辭典》可見，「箍」的標準讀音確實為「ㄍㄨ」，常見用法包括「頭箍」、「髮箍」，也再次印證網友所說並非誤會，而是長期口語使用下的「習慣性錯念」。

類似情況也讓部分網友聯想到其他常被「念順就好」的例子，有人提到「不屑」常被念成「ㄒㄩㄝˋ」，還有人延伸討論到國小時期學過的部首讀音，像是「宀」多數人從小就習慣稱作「寶蓋頭」，即便後來知道正確讀音是「ㄇㄧㄢˊ」，實際生活中仍鮮少使用，也有不少網友直言，「講寶蓋頭大家秒懂，但說ㄇㄧㄢˊ部反而聽不懂」、「從小到大都這樣叫，早就變成共同語言」。

