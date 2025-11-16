鬆動「不引進核武」？高市早苗被爆研議核政策大轉彎

日本首相高市早苗（右二） 圖：翻攝自首相官邸的X

日本長年以「非核三原則」作為戰後和平象徵，如今卻傳出可能迎來史上最大調整。多名政府消息人士透露，首相高市早苗正研議在2026年修訂國家安全文件時，鬆動其中最具政治敏感性的「不引進核武器」禁令，使日本恐首次允許搭載核武的美軍艦艇在緊急情況下停靠日本領海，引爆國內外震撼。

日本《共同社》報導，非核三原則自1967年由前首相佐藤榮作提出後，成為日本在國際間維持和平形象的基石。現行《國家安全保障戰略》也明文寫入「原則今後也不會改變」。

然而，面對急速惡化的國際情勢，高市政府內部出現不同聲音，認為日本正逼近「存亡危機事態」。消息人士指出，高市主張維持「不擁有、不生產」兩項，但認為「不引進」條款過度束手束腳，恐在突發情勢中阻礙美軍核威懾能力的展現，影響美日同盟實質效能，簡而言之就是一旦鬆綁，日本可能首次讓「核武器載具」合法進入領海，對日本戰後安全政策而言是翻天覆地的轉向。

面對國會質詢，高市早苗11日被問及是否仍堅持非核三原則時，並未正面回應，只表示：「檔案修訂工作即將展開，現在還不到說明具體內容的時候。」，這番模糊態度立即被外界解讀為「政策可動」、「預留迴旋空間」，相關人士進一步透露，高市確實十分重視日本簽署的《禁止核子擴散條約》（NPT），但她憂心若機械式堅守「不引進」，在突發事態下恐妨礙美軍在亞太的核嚇阻部署，日本安全反因此曝險。

但倘若日本鬆動「不引進核武」禁令，等同承認美軍核武載具可在危機情況停靠日本港口，分析人士也提出警告，這將使美日安保同盟向「準核共享」靠攏，勢必加劇中國、俄羅斯與北韓的強烈反制，北京先前就已多次批評日本「重回軍國主義」。若東京再邁出核政策鬆綁的一步，恐成為東亞安全局勢新的引爆點。

外界普遍認為，日本內部圍繞核政策的辯論將愈演愈烈，不僅牽動國內輿論，更可能成為下一場亞太地緣政治風暴的震央。

